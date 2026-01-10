Τα έσοδα της αναμέτρησης της Παρτίζαν με τον Ολυμπιακό για την 22η αγωνιστική της EuroLeague θα διατεθούν στο ποδοσφαιρικό τμήμα.

Το παιχνίδι της Παρτίζαν με τον Ολυμπιακό, την προσεχή Τετάρτη (14/1 - 20:30) έχει ιδιαίτερο χαρακτήρα για τους Σέρβους, μιας και το μπασκετικό τμήμα συνεχίζει να δίνει ό,τι βοήθεια μπορεί στο αντίστοιχο του ποδοσφαίρου.

Συγκεκριμένα, η ποδοσφαιρική Παρτίζαν βρίσκεται υπό καθεστώς επιτήρησης από την UEFA για οικονομικές οφειλές. Κάτι που σημαίνει πως πρέπει να συμμορφωθεί με τους κανονισμούς της UEFA, για να μην υπάρχουν κυρώσεις

Με το μπασκετικό τμήμα να ανακοινώνει πως τα έσοδα από τα εισιτήρια της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό θα διατεθούν στο ποδοσφαιρικό τμήμα, ως μορφή ενίσχυσης. Θυμίζουμε πως πριν από μερικές ημέρες, στη Σερβία ανέφεραν ότι το μπασκετικό τμήμα δάνεισε 1.5 εκατομμύριο στο αντίστοιχο του ποδοσφαίρου.

Ενώ θυμίζουμε πως το παιχνίδι της Παρτίζαν με τον Ολυμπιακό για την 22η αγωνιστική της EuroLeague θα διεξαχθεί στην Aleksandar Nikolic Hall. Ο λόγος φυσικά έχει να κάνει με το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο που διεξάγεται στη Stark Arena αυτές τις ημέρες.

Με την ενημέρωση της Παρτίζαν να κάνει λόγο πως δικαίωμα για εισιτήρια στο συγκεκριμένο ματς θα έχουν οι κάτοχοι διαρκείας, μιας και η χωρητικότητα της Aleksandar Nikolic Hall φτάνει μόνο τις 8.000.