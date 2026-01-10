Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σχολίασε τα υβριστικά συνθήματα που ακούστηκαν εις βάρος του στο ΣΕΦ.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα Ολυμπιακός - Μπάγερν Μονάχου, ακούστηκαν κάποια υβριστικά συνθήματα κατά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου.

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR παρακολούθησε το παιχνίδι του Σταδίου Ειρήνης και ΦΙλίας και στάθηκε στα υβριστικά συνθήματα που ακούστηκαν εναντίον του.

«Το γεγονός ότι σε κάθε αγώνα ασχολείστε μαζί μου, ενώ οι δικοί μας δεν έχουν ασχοληθεί ποτέ με τους δικούς σας προέδρους, τι συμπέρασμα βγάζετε από αυτό; Εγώ ξέρω. Εσείς τι λέτε;» ήταν το χαρακτηριστικό σχόλιο που έκανε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σε σχετικό story στο Instagram.