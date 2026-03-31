Euroleague: Υπόκλιση στον κόσμο του Παναθηναϊκού και την ατμόσφαιρα στο T-Center
Η έδρα του Παναθηναϊκού είναι μια από τις κορυφαίες στην Εuroleague και μια από τις πιο δύσκολες για τον κάθε αντίπαλο. Η Euroleague ξεχώρισε την ατμόσφαιρα που δημιουργεί ο κόσμος του τριφυλλιού μέσα από ένα όμορφο video.
«Οι καλύτερες βάσεις οπαδών στον κόσμο βρίσκονται εδώ. Πρέπει να τις παρακολουθήσετε περισσότερο. Δίχως αμφιβολία, μία από αυτές είναι του Παναθηναϊκού», έγραψαν οι διοργανωτές.
Φυσικά η πράσινη ΚΑΕ δεν το άφησε αναπάντητο. «Η καλύτερη ατμόσφαιρα στον κόσμο», έγραψε. Ο Παναθηναϊκός δίνει τη μάχη του για το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα ενόψει playoffs, διεκδικώντας ακόμα και το πλεονέκτημα έδρας.
