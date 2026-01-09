Σε... ελεύθερη πτώση βρίσκεται η Μακάμπι Τελ Αβίβ στα τρία τελευταία ματς της Euroleague, όπου μετράει διαδοχικές ήττες.

Μετά από την εντυπωσιακή εμφάνιση της Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Βελιγράδι, όπου σάρωσε (112-87) την Παρτίζαν για την 18η αγωνιστική της Euroleague στις 26 Δεκεμβρίου 2025, ο κόσμος άλλαξε για την «ομάδα του λαού», η οποία έχει υποστεί καθίζηση!

Οι Ισραηλινοί μετρούν πλέον τρεις σερί ήττες, ένα στοιχείο που έχει φέρει ξανά στην επιφάνεια τον προβληματισμό για τη Μακάμπι Τελ Αβίβ του Όντεντ Κάτας.

Βέβαια, αυτή τη φορά η αγωνιστική κρίση έχει... ονοματεπώνυμο και λέγεται Λόνι Γουόκερ. Από την ημέρα που βγήκε νοκ άουτ οι συμπαίκτες του μοιάζουν να έχουν χάσει τη γη κάτω από τα πόδια τους.

Στο Βελιγράδι με την Παρτίζαν, ο Αμερικανός γκαρντ ήταν καταπληκτικός και σε 20:30 λεπτά συμμετοχής έδωσε μια μοναδική παράσταση με 20 πόντους, 2 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 3 κλεψίματα. Οι Ισραηλινοί μετά από πέντε σερί νίκες (με Ζάλγκιρις, Βιλερμπάν, Ντουμπάι, Βαλένθια και Παρτίζαν) βιώνουν ένα αρνητικό σερί που ξεκίνησε από το Μόναχο και την Sap Arena κόντρα στην Μπάγερν (95-71). Εκεί, ο Λόνι Γουόκερ έπαιξε μόλις 6:33 λεπτά σημειώνοντας 3 πόντους και αποχώρησε τραυματίας.

Ο Αμερικανός γκαρντ χτύπησε στον ώμο και αποσύρθηκε, καθώς πονούσε πολύ. Από εκείνη τη στιγμή όλα άλλαξαν, καθώς η Μακάμπι έχασε το σίγουρο χαρτί της στην επίθεση και τον παίκτη που δημιουργούσε για τους συμπαίκτες του μέσα από την μεγάλη επιθετικότητα και το ταλέντο του.

Η ήττα από την Μπάγερν ήταν μόνο η αρχή, καθώς στη συνέχεια ακολούθησε το στραβοπάτημα (93-83) στη Βαρκελώνη με την Μπαρτσελόνα στο πρώτο από τα ματς της διπλής αγωνιστικής. Ο καμβάς με τα αρνητικά αποτελέσματα συμπληρώθηκε στη Μαδρίτη δυο 24ωρα αργότερα με την ήττα (98-86) από τη Ρεάλ.

Πλέον, ο Όντεντ Κάτας αναμένει με μεγάλο ενδιαφέρον την επιστροφή του Λόνι Γουόκερ στη δράση, προκειμένου να μπει ένα φρένο στον κατήφορο της Μακάμπι, η οποία φαίνεται ξεκάθαρα ευάλωτη χωρίς τον ηγέτη της...

