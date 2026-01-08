Ο Πάμπλο Λάσο αδυνατεί ακόμη να βάλει την Αναντολού Εφές σε τροχιά θετικών αποτελεσμάτων στην Euroleague.

Η Αναντολού Εφές μετράει τέσσερις σερί ήττες στην Euroleague και ακόμη δεν έχει βρει έναν ρυθμό παρά τις αλλαγές που έγιναν και την παρουσία του Πάμπλο Λάσο στην άκρη του πάγκου, όπου διαδέχθηκε τον Ιγκόρ Κοκόσκοφ.

Ο έμπειρος τεχνικός βλέπει την ομάδα του να μετράει τέσσερις ήττες, με την Βιλερμπάν (εκτός) και την Ντουμπάι, τον Ερυθρό Αστέρα και την Παρί στο Turkcell Basketball Development Center της Κωνσταντινούπολης.

Ασφαλώς και η απουσία βασικών παικτών (Σέιν Λάρκιν και Βίνσεντ Πουαριέ) ήταν ένας σημαντικός παράγοντας σε αυτή την κατάσταση. Η Αναντολού Εφές δεν ανακάμπτει βαθμολογικά, το αντίθετο μάλιστα. Η ώθηση που ήλπιζαν να πάρουν οι Τούρκοι με την υπογραφή του Πάμπλο Λάσο, δεν έχει υλοποιηθεί. Παρότι ξεκίνησε με νίκη εκτός έδρας επί της Ζάλγκιρις δεν υπήρξε η ανάλογη συνέχεια. Έκτοτε, τα δείγματα γραφής είναι ανησυχητικά.

Ακόμη, ο Πάμπλο Λάσο δεν έχει βρει τον τρόπο να οδηγήσει την ομάδα στα θετικά αποτελέσματα και την αγωνιστική ανάκαμψη. Ουσιαστικά, δεν τους έχει πείσει ακόμη να αγωνιστούν και για εκείνον. «Τα λάθη που κάνουμε μας σκοτώνουν» υποστήριξε ο Καταλανός τεχνικός μετά το άσχημο φινάλε με την Παρί.

Σε ανάλογες περιστάσεις όπως συνέβη πρόσφατα, θα ήταν ανεκτίμητο να είχε στη διάθεση του τον Σέιν Λάρκιν στην περιφέρεια και τον Βίνσεντ Πουαριέ στο «ζωγραφιστό». Δυο απουσίες που... υπονόμευσαν την ανταγωνιστικότητα της Αναντολού Εφές τις τελευταίες εβδομάδες.

Μάλιστα, το γεγονός ότι με το... καλημέρα στην Εφές ο Πάμπλο Λάσο έριξε στα... βαθιά τον Σέιμπεν Λι χρησιμοποιώντας τον 33 λεπτά με την Παρί αν μη τι άλλο δείχνει την προσπάθεια του να βρει ένα σχήμα που θα αποδίδει επιθετικά στο μάξιμουμ, ώστε να καλύψει τις αδυναμίες που υπάρχουν και να μην πάει στράφι η χρονιά πολύ νωρίς.