Ο Σέιν Λάρκιν επιστρέφει στη δράση μετά από την τρίμηνη απουσία του και θα είναι διαθέσιμος για το ματς της Εφές κόντρα στην Μπαχτσεσεχίρ για το Κύπελλο Τουρκίας.

Ώρα επιστροφής για τον Σέιν Λάρκιν, καθώς ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού που αντιμετώπιζε και θα είναι διαθέσιμος για την αναμέτρηση της Αναντολού Εφές κόντρα στην Μπαχτσεσεχίρ για το Κύπελλο της Τουρκίας.

Ο Αμερικανός πριν από τρεις μήνες στην αναμέτρηση της Έφες με την Μπάγερν για την 11η αγωνιστική της EuroLeague, είχε τραυματιστεί στον αριστερό τένοντα της βουβωνικής χώρας και χρειάστηκε να περάσει την πόρτα του χειρουργείου.

Πλέον τρεις μήνες αργότερα μετά από ανακοίνωση της τούρκικης ομάδας, ο Λάρκιν είναι έτοιμος να ενισχύσει τον σύλλογό του, αφού ξεπέρασε πλήρως τον τραυματισμό του.

Την τρέχουσα αγωνιστική σεζόν έχει προλάβει να αγωνιστεί μόλις σε 11 παιχνίδια στην EuroLeague και μετράει μ.ο 15.8 πόντους και 4.5 ασίστ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Αναντολού Εφές: