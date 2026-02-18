Αναντολού Εφές: Επιστρέφει ο Λάρκιν μετά από τρεις μήνες
Ώρα επιστροφής για τον Σέιν Λάρκιν, καθώς ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού που αντιμετώπιζε και θα είναι διαθέσιμος για την αναμέτρηση της Αναντολού Εφές κόντρα στην Μπαχτσεσεχίρ για το Κύπελλο της Τουρκίας.
Ο Αμερικανός πριν από τρεις μήνες στην αναμέτρηση της Έφες με την Μπάγερν για την 11η αγωνιστική της EuroLeague, είχε τραυματιστεί στον αριστερό τένοντα της βουβωνικής χώρας και χρειάστηκε να περάσει την πόρτα του χειρουργείου.
Πλέον τρεις μήνες αργότερα μετά από ανακοίνωση της τούρκικης ομάδας, ο Λάρκιν είναι έτοιμος να ενισχύσει τον σύλλογό του, αφού ξεπέρασε πλήρως τον τραυματισμό του.
Την τρέχουσα αγωνιστική σεζόν έχει προλάβει να αγωνιστεί μόλις σε 11 παιχνίδια στην EuroLeague και μετράει μ.ο 15.8 πόντους και 4.5 ασίστ.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Αναντολού Εφές:
Tedavileri süren üç oyuncumuzun bugün kadroda yer almalarına engel bulunmuyor:
*Shane Larkin (kasık)
*Nick Weiler-Babb (ayak bileği)
*Vincent Poirier (diz)
İki oyuncumuz ise sakatlıkları sebebiyle sahaya çıkamayacaklar:
*Rolands Smits (uyluk)
*Georgios Papagiannis (diz) pic.twitter.com/s4oR86cpsj— Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) February 18, 2026
