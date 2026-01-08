Γιασικεβίτσιους: «Προτεραιότητά μου η παραμονή στη Φενέρ, αλλά...»
Το συμβόλαιο του Γιασικεβίτσιους τελειώνει το καλοκαίρι του 2026, με τον ίδιο πάντως, όπως φάνηκε και από τις δηλώσεις του, να έχει ως προτεραιότητα την παραμονή του στη Φενέρμπαχτσε.
Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους ρωτήθηκε αν ο ίδιος και ο μάνατζέρ του σκοπεύουν να ακούσουν προτάσεις από άλλες ομάδες της EuroLeague και η απάντησή του ήταν άμεση και χωρίς δισταγμό.
«Η απόλυτη προτεραιότητα πρέπει να είναι η Φενέρ», δήλωσε ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.
Εξήγησε μάλιστα το γιατί: «Εδώ νιώθω στήριξη, νιώθω ότι με αγαπούν και αισθάνομαι πως δουλεύω με ανθρώπους που έχουν την ίδια νοοτροπία», ανέφερε ο Γιασικεβίτσιους. «Φυσικά, η απόλυτη προτεραιότητα θα είναι η Φενέρ».
Παράλληλα, ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους αναγνώρισε και την προσωπική διάσταση που πάντα συνυπάρχει με την επαγγελματική. «Από την άλλη, υπάρχουν και δύο παιδιά, μια σύζυγος και η ζωή, πράγματα που δεν μπορείς να αγνοήσεις. Όμως δεν είμαι εδώ για να περνάω καλά, είμαι εδώ για να κάνω τη δουλειά».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.