Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους μίλησε για το μέλλον του και αν αυτό θα τον βρει στη Φενέρμπαχτσε ή σε κάποια άλλη ομάδα.

Το συμβόλαιο του Γιασικεβίτσιους τελειώνει το καλοκαίρι του 2026, με τον ίδιο πάντως, όπως φάνηκε και από τις δηλώσεις του, να έχει ως προτεραιότητα την παραμονή του στη Φενέρμπαχτσε.

Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους ρωτήθηκε αν ο ίδιος και ο μάνατζέρ του σκοπεύουν να ακούσουν προτάσεις από άλλες ομάδες της EuroLeague και η απάντησή του ήταν άμεση και χωρίς δισταγμό.

«Η απόλυτη προτεραιότητα πρέπει να είναι η Φενέρ», δήλωσε ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.

Εξήγησε μάλιστα το γιατί: «Εδώ νιώθω στήριξη, νιώθω ότι με αγαπούν και αισθάνομαι πως δουλεύω με ανθρώπους που έχουν την ίδια νοοτροπία», ανέφερε ο Γιασικεβίτσιους. «Φυσικά, η απόλυτη προτεραιότητα θα είναι η Φενέρ».

Παράλληλα, ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους αναγνώρισε και την προσωπική διάσταση που πάντα συνυπάρχει με την επαγγελματική. «Από την άλλη, υπάρχουν και δύο παιδιά, μια σύζυγος και η ζωή, πράγματα που δεν μπορείς να αγνοήσεις. Όμως δεν είμαι εδώ για να περνάω καλά, είμαι εδώ για να κάνω τη δουλειά».