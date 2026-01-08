Επανεκκίνηση θέλει να κάνει ο Παναθηναϊκός, που υποδέχεται τη Βίρτους Μπολόνια στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Ο Παναθηναϊκός μετά τις ήττες από Ολυμπιακό και Αρμάνι Μιλάνο στο Telekom Center Athens, ψάχνει αντίδραση, υποδεχόμενος τη Βίρτους Μπολόνια στην 21η αγωνιστική της EuroLeague (21:15, Novasports Prime - Live στο Gazzetta). Οι «πράσινοι» φιλοξενούν τους Ιταλούς σε ένα παιχνίδι που ψάχνουν μονάχα τη νίκη, για να επιστρέψουν σε τροχιά τετράδας, μετά τα ανεπιτυχή αποτελέσματα. Με τον ισχυρό άνδρα της ΚΑΕ, Δημήτρη Γιαννακόπουλο να στέλνει μήνυμα στήριξης μέσω του Instagram.

Ενώ ο Εργκίν Αταμάν, στις δηλώσεις του πριν το παιχνίδι, τόνισε πως δεν είναι ώρα για πανικό, ενώ συνέχισε λέγοντας ότι αν ο Παναθηναϊκός δεν πάρει την EuroLeague ή το πρωτάθλημα, θα αποχωρήσει. Όσο για τη Βίρτους, εκτός έμεινε από την αναμέτρηση και ο Λούκα Βιλντόζα με ενοχλήσεις στον αριστερό μηρό.

Η 21η αγωνιστική

Πέμπτη 8/1

18:00 Dubai BC – Φενέρμπαχτσε

21:15 Παναθηναϊκός – Βίρτους Μπολόνια

21:30 Βαλένθια – Μονακό

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης – Μακάμπι Τελ Αβίβ

Παρασκευή 9/1

20:00 Ζάλγκιρις Κάουνας – Ερυθρός Αστέρας

21:15 Ολυμπιακός – Μπάγερν Μονάχου

21:30 Μπαρτσελόνα – Παρτίζαν

21:30 Αρμάνι Μιλάνο – Αναντολού Εφές

21:30 Μπασκόνια – Βιλερμπάν

Δευτέρα 3/3

19:00 Χάποελ Τελ Αβίβ – Παρί

Κατάταξη

Χάποελ Τελ Αβίβ 14-6 Βαλένθια 14-6 * Φενέρμπαχτσε 13-6 Μονακό 13-7 Μπαρτσελόνα 13-7 Ρεάλ Μαδρίτης 12-8 Παναθηναϊκός 12-8 * Ολυμπιακός 11-8 Ζάλγκιρις Κάουνας 11-9 Ερυθρός Αστέρας 11-9 Βίρτους Μπολόνια 10-10 Αρμάνι Μιλάνο 10-10 Ντουμπάι 9-11 Μακάμπι Τελ Αβίβ 8-12 Παρί 7-13 Μπάγερν Μονάχου 7-13 Μπασκόνια 6-14 Αναντολού Εφές 6-14 Βιλερμπάν 6-14 Παρτίζαν 6-14

* Εκκρεμεί το Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε