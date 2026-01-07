Χολμς: «Δεν υπάρχουν δικαιολογίες»

Ο Ρισόν Χολμς δεν θέλησε να δικαιολογήσει την ομάδα του για την ήττα απέναντι στην Αρμάνι Μιλάνο.

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε από την Αρμάνι Μιλάνο στην 20ή αγωνιστική της EuroLeague μετρώντας το δεύτερο σερί αρνητικό αποτέλεσμα μετά και την ήττα από τον Ολυμπιακό.

Ο Ρισόν Χολμς, που ήταν ένας από τους διακριθέντες της αναμέτρησης, μίλησε μετά το φινάλε της αναμέτρησης μιλώντας για τα αίτια που οδήγησαν στην ήττα.

Αναλυτικά

«Έπαιξαν σκληρά σε αντίθεση με εμάς. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες, ήθελαν να κερδίσουν και αυτό έδειξαν μέσα στο παιχνίδι. Δεν ματσάραμε την ενέργειά και την έντασή τους, δεν απαντήσαμε με τον τρόπο που έπρεπε και αυτό έπαιξε μεγάλο ρόλο.

Προχωράμε, καταλαβαίνουμε ότι δεν παίξαμε καλά. Θα δουλέψουμε κι άλλο, θα δούμε σε βίντεο τι δεν κάναμε σωστά. Πρέπει να παίξουμε πιο σκληρά και έτσι θα απαντήσουμε στη συνέχεια».

Για τους γονείς του που ήταν στο ΟΑΚΑ: «Οι γονείς μου είναι συνέχεια στο πλευρό μου και με στηρίζουν και χαίρομαι που ήταν εδώ σήμερα και με παρακολούθησαν από κοντά».