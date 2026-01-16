Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος εξέφρασε για ακόμα μια φορά την αμέριστη συμπαράστασή του στην ομάδα, παρά τη νέα ήττα από τη Μπάγερν Μονάχου.

Ο Παναθηναϊκός υπέστη καθίζηση στην τελευταία περίοδο του αγώνα με την Μπάγερν στο Μόναχο με αποτέλεσμα να υποστεί την 3η του ήττα στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια, αυτήν την φορά με 85-78.

Οι πράσινοι έχασαν ουσιαστικά ματς μέσα από τα χέρια του έχοντας το πάνω χέρι στο παιχνίδι για τα τρία πρώτα δεκάλεπτα. Όμως στην τελευταία περίοδο δέχθηκαν επιμέρους σκορ 27-14 και γνώρισαν την 9η συνολικά τους ήττα στη φετινή Euroleague ύστερα από 22 αγωνιστικές.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δεν έδειξε να ανησυχεί για την ήττα της ομάδας του, κάτι που εξέφρασε και δημόσια με σχετική ανάρτηση στο Instagram στην οποία ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Κακή ήττα. Καμία ανησυχία. Εμπιστοσύνη σε όλους. Μπαίνουμε σιγά-σιγά στην τελική ευθεία... Time to shift mode»