Δείτε τα highlights και το πώς ο Ολυμπιακός γνώρισε την ήττα από τη Φενέρμπαχτσε με 88-80 στην Κωνσταντινούπολη.

Για 35 λεπτά άντεξε ο Ολυμπιακός στην Πόλη. Η Φενέρμπαχτσε από εκείνο το σημείο και έπειτα «καθάρισε» την υπόθεση νίκη, φτάνοντας στο 88-80, με τον Γουέιντ Μπόλντγουϊν να κάνει πολύ μεγάλο ματς σε εκτέλεση και δημιουργία.

Θυμίζουμε πως ο Ολυμπιακός στερήθηκε τις υπηρεσίες των Νίκολα Μιλουτίνοφ και Φρανκ Νιλικίνα, τα ονόματα των οποίων προστέθηκαν στο απουσιολόγιο σε αυτά των Τάισον Γουόρντ και Σακίλ ΜακΚίσικ.

Ο Ντόντα Χολ προσπάθησε όσο μπορούσε να καλύψει το κενό με double double 16 πόντων και 11 ριμπάουντ, ενώ πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού είναι ο Σάσα Βεζένκοβ με 24. Στους 17 σταμάτησε ο Γουέιντ Μπόλντγουϊν μαζί με 11 ασίστ και 7 ριμπάουντ, τους ίδιους σκόραρε και ο Χόρτον Τάκερ για τη Φενέρ.