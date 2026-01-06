Ο Κένεθ Φαρίντ μοίρασε για άλλη μια φορά θέαμα στο Τelekom Center Athens.

Είναι εντυπωσιακός παίκτης ο Manimal και το έδειξε για άλλη μια φορά, στο ματς του Παναθηναϊκού με την Αρμάνι στο Telekom Center Athens. Ο Κένεθ Φαρίντ πήρε την πάσα του Ναν και τελείωσε εντυπωσιακά τη φάση με κάρφωμα με το ένα χέρι. Από τις πιο όμορφες φάσεις της αναμέτρησης.

Θύμισε και τον παίικτη που είχαμε θαυμάσει στο ΝΒΑ και το Ντένβερ με αμέτρητα τέτοια καρφώματα.

