Παναθηναϊκός - Αρμάνι Μιλάνο: Ο Φαρίντ... απογειώθηκε με το ένα χέρι
Είναι εντυπωσιακός παίκτης ο Manimal και το έδειξε για άλλη μια φορά, στο ματς του Παναθηναϊκού με την Αρμάνι στο Telekom Center Athens. Ο Κένεθ Φαρίντ πήρε την πάσα του Ναν και τελείωσε εντυπωσιακά τη φάση με κάρφωμα με το ένα χέρι. Από τις πιο όμορφες φάσεις της αναμέτρησης.
Θύμισε και τον παίικτη που είχαμε θαυμάσει στο ΝΒΑ και το Ντένβερ με αμέτρητα τέτοια καρφώματα.
Δειτε τη φάση
Clear the way... ⚠️@KennethFaried35 takes FLIGHT 🛫#MotorolaMagicMoment @Moto I @Paobcgr pic.twitter.com/rPowePV99d— EuroLeague (@EuroLeague) January 6, 2026
