Ο Νέναντ Ντιμιτρίεβιτς επιστρέφει στη EuroLeague με την Μπάγερν

Η Μπάγερν Μονάχου θα παραταχθεί ενισχυμένη στο δεύτερο μισό της regular season, με την προσθήκη του Νέναντ Ντιμιτρίεβιτς (27 ετών, 1.88 μ.).

Η Μπάγερν Μονάχου επισημοποίησε τη συμφωνία με τον Νέναντ Ντιμιτρίεβιτς, ανακοινώνοντας την απόκτηση του 28χρονου πόιντ γκαρντ, ο οποίος αγωνιζόταν μέχρι πρότινος στη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης.

Ο Ντιμιτρίεβιτς έχτισε το όνομά του στη Μπανταλόνα (2017-2021) και στη συνέχεια αγωνίστηκε διαδοχικά σε Βαλένθια (2021/22), Ούνικς Καζάν (2022-24), Αρμάνι Μιλάνο (2024/25) και Ζενίτ. Έτσι, επιστρέφει στη EuroLeague μετά το περσινό πέρασμά του από την Αρμάνι, όπου κατέγραψε 7.6 πόντους, 1.6 ριμπάουντ και 2.9 ασίστ σε 27 συμμετοχές, με μέσο όρο 16.9 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα.

Η Μπάγερν Μονάχου συνεχίζει από την 18η θέση της βαθμολογίας της EuroLeague, με ρεκόρ 6-13, και πλέον στρέφει την προσοχή της στις προσεχείς αναμετρήσεις με την Μπασκόνια (7/1, 21:30, εντός έδρας) και τον Ολυμπιακό (9/1, 21:15, εκτός έδρας). Εξάλλου, οι Βαυαροί ανακοίνωσαν τη λύση της συνεργασίας τους με τον Σπένσερ Ντινγουίντι.