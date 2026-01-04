Κοινή συναινέσει λύθηκε το συμβόλαιο του Σπένσερ Ντινγουΐντι με την Μπάγερν, για προσωπικούς λόγους, όπως ανακοίνωσε ο γερμανικός σύλλογος.

Η Μπάγερν ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας της με τον Σπένσερ Ντινγουΐντι, για προσωπικούς λόγους του παίκτη.

Ο Ντίνγουιντι είχε αναγκαστεί να ταξιδέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες λίγο πριν τα Χριστούγεννα, με την άδεια της αθλητικής διεύθυνσης της ομάδας, λόγω σοβαρού προβλήματος υγείας στην οικογένειά του. «Θέλω να ευχαριστήσω τον οργανισμό, την ομάδα και τους φιλάθλους. Παρά το γεγονός ότι η τελευταία περίοδος της σεζόν δεν ήταν εύκολη, ένιωσα πολύ όμορφα στο Μόναχο. Δυστυχώς, αυτή τη στιγμή δεν είμαι σε θέση να αγωνιστώ», δήλωσε.

Από την πλευρά του, ο αθλητικός διευθυντής της Μπάγερν, Ντράγκαν Τάρλατς, ανέφερε: «Ευχαριστούμε τον Σπένσερ για τη δέσμευση που έδειξε απέναντι στην ομάδα μας. Ωστόσο, κάποιες φορές υπάρχουν πράγματα πιο σημαντικά από τον αθλητισμό. Η υγεία είναι πάνω απ’ όλα και ελπίζουμε πως το 2026 όλα θα εξελιχθούν θετικά για τον Σπένσερ και την οικογένειά του».

Ο παίκτης είχε συμβόλαιο έως το τέλος της σεζόν και στη EuroLeague αγωνίστηκε σε 11 παιχνίδια από τον Οκτώβριο, μετρώντας κατά μέσο όρο 11,7 πόντους και 2,9 ασίστ, αποτελώντας τον δεύτερο σκόρερ της Μπάγερν πίσω από τον Αντρέας Ομπστ (12,6 πόντοι). Να θυμίσουμε ότι ο Αμερικανός παίκτης πριν συμφωνήσει με τους Βαυαρούς είχε έρθει κοντά και στον Ολυμπιακό, χωρίς να επτυγχάνεται η συμφωνία.