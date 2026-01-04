Ντινγουΐντι: Τέλος από την Μπάγερν
Η Μπάγερν ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας της με τον Σπένσερ Ντινγουΐντι, για προσωπικούς λόγους του παίκτη.
Ο Ντίνγουιντι είχε αναγκαστεί να ταξιδέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες λίγο πριν τα Χριστούγεννα, με την άδεια της αθλητικής διεύθυνσης της ομάδας, λόγω σοβαρού προβλήματος υγείας στην οικογένειά του. «Θέλω να ευχαριστήσω τον οργανισμό, την ομάδα και τους φιλάθλους. Παρά το γεγονός ότι η τελευταία περίοδος της σεζόν δεν ήταν εύκολη, ένιωσα πολύ όμορφα στο Μόναχο. Δυστυχώς, αυτή τη στιγμή δεν είμαι σε θέση να αγωνιστώ», δήλωσε.
Από την πλευρά του, ο αθλητικός διευθυντής της Μπάγερν, Ντράγκαν Τάρλατς, ανέφερε: «Ευχαριστούμε τον Σπένσερ για τη δέσμευση που έδειξε απέναντι στην ομάδα μας. Ωστόσο, κάποιες φορές υπάρχουν πράγματα πιο σημαντικά από τον αθλητισμό. Η υγεία είναι πάνω απ’ όλα και ελπίζουμε πως το 2026 όλα θα εξελιχθούν θετικά για τον Σπένσερ και την οικογένειά του».
Ο παίκτης είχε συμβόλαιο έως το τέλος της σεζόν και στη EuroLeague αγωνίστηκε σε 11 παιχνίδια από τον Οκτώβριο, μετρώντας κατά μέσο όρο 11,7 πόντους και 2,9 ασίστ, αποτελώντας τον δεύτερο σκόρερ της Μπάγερν πίσω από τον Αντρέας Ομπστ (12,6 πόντοι). Να θυμίσουμε ότι ο Αμερικανός παίκτης πριν συμφωνήσει με τους Βαυαρούς είχε έρθει κοντά και στον Ολυμπιακό, χωρίς να επτυγχάνεται η συμφωνία.
🤜🤛 𝐆𝐎𝐎𝐃 𝐋𝐔𝐂𝐊, 𝐒𝐏𝐄𝐍𝐂𝐄𝐑!— FC Bayern Basketball (@FCBBasketball) January 4, 2026
Spencer Dinwiddie kehrt nicht zu den Bayern zurück, aus persönlichen Gründen wurde der ursprünglich bis Saisonende gültige Vertrag des 32-Jährigen soeben einvernehmlich aufgelöst: https://t.co/wrM45b8agv@SDinwiddie_25 will not return to… pic.twitter.com/Mmn57tjiaX
