EuroLeague: Χωρίς κόσμο το Ρεάλ - Μακάμπι
Η Ρεάλ θα φιλοξενήσει τη Μακάμπι (08/01, 21:30), στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της EuroLeague στη Μαδρίτη.
Μέσω επίσημης ανακοίνωσης των Ισπανών, η αναμέτρηση θα πραγματοποιηθεί κανονικά, αλλά χωρίς την παρουσία κόσμου.
Ο λόγος είναι πως υπάρχει φόβος από τη διοίκηση για επεισόδια και τιμωρίας της ομάδας.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ρεάλ:
«Η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοινώνει ότι ο αγώνας της Εuroleague την επόμενη Πέμπτη, 8 Ιανουαρίου, μεταξύ της Ρεάλ Μαδρίτης και της Μακάμπι Τελ Αβίβ, θα διεξαχθεί χωρίς θεατές.
Μετά τη συνεδρίαση που πραγματοποίησε η Κρατική Επιτροπή κατά της Βίας, του Ρατσισμού, της Ξενοφοβίας και της Μισαλλοδοξίας στον Αθλητισμό, η οποία κήρυξε τον αγώνα υψηλού κινδύνου, η Ρεάλ Μαδρίτης συμμορφώνεται με τη σύσταση της Εθνικής Αστυνομίας.
Το κόστος των εισιτηρίων που αγοράστηκαν για αυτόν τον αγώνα θα επιστραφεί άμεσα και αυτόματα, χωρίς να χρειάζεται να το ζητήσει ο αγοραστής. Στην περίπτωση των εισιτηρίων κανονικής διάρκειας, το αντίστοιχο ποσό θα πιστωθεί για την ανανέωση για την επόμενη σεζόν».
