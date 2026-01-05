Κεκλεισμένων των θυρών θα διεξαχθεί η αναμέτρηση μεταξύ της Ρεάλ κόντρα στη Μακάμπι, για την 21η αγωνιστική της EuroLeague στη Μαδρίτη.

Η Ρεάλ θα φιλοξενήσει τη Μακάμπι (08/01, 21:30), στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της EuroLeague στη Μαδρίτη.

Μέσω επίσημης ανακοίνωσης των Ισπανών, η αναμέτρηση θα πραγματοποιηθεί κανονικά, αλλά χωρίς την παρουσία κόσμου.

Ο λόγος είναι πως υπάρχει φόβος από τη διοίκηση για επεισόδια και τιμωρίας της ομάδας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ρεάλ:

«Η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοινώνει ότι ο αγώνας της Εuroleague την επόμενη Πέμπτη, 8 Ιανουαρίου, μεταξύ της Ρεάλ Μαδρίτης και της Μακάμπι Τελ Αβίβ, θα διεξαχθεί χωρίς θεατές.

Μετά τη συνεδρίαση που πραγματοποίησε η Κρατική Επιτροπή κατά της Βίας, του Ρατσισμού, της Ξενοφοβίας και της Μισαλλοδοξίας στον Αθλητισμό, η οποία κήρυξε τον αγώνα υψηλού κινδύνου, η Ρεάλ Μαδρίτης συμμορφώνεται με τη σύσταση της Εθνικής Αστυνομίας.

Το κόστος των εισιτηρίων που αγοράστηκαν για αυτόν τον αγώνα θα επιστραφεί άμεσα και αυτόματα, χωρίς να χρειάζεται να το ζητήσει ο αγοραστής. Στην περίπτωση των εισιτηρίων κανονικής διάρκειας, το αντίστοιχο ποσό θα πιστωθεί για την ανανέωση για την επόμενη σεζόν».