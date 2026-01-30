Ταμπόρδα: «Απέδειξα ότι είμαι ετοιμοπόλεμος για να παίζω»

Ικανοποιημένος από την απόδοσή του εναντίον της Ρόμα, εναντίον της οποία σκόραρε για δεύτερη φορά με τον Παναθηναϊκό δήλωσε ο Βισέντε Ταμπόρδα μετά το ματς με την ιταλική ομάδα.

Ο Βισέντε Ταμπόρδα αγωνίστηκε στο 1-1 εναντίον της Ρόμα για πρώτη φορά ως βασικός σε σημαντικό ματς του Παναθηναϊκού, σκόραρε για δεύτερη φορά μετά το ματς Κυπέλλου εναντίον της Καβάλας και μετά το ματς δεν έκρυψε την ικανοποίησή του.

Ο Αργεντινός μέσος τόνισε χαρακτηριστικά: «απέδειξα ότι είμαι ετοιμοπόλεμος για να παίζω».

Οι δηλώσεις του Βισέντε Ταμπόρδα μετά την ισοπαλία 1-1 με τη Ρόμα: «Είμαι χαρούμενος για μένα και την ομάδα, αν και θέλαμε τη νίκη. Είχαμε καλό πρόσωπο και είμαστε στο σωστό δρόμο για να πετύχουμε νίκες. Είμαι πολύ χαρούμενος που έπαιξα, όλοι οι παίκτες προπονούνται στη διάρκεια της εβδομάδας για να είναι ετοιμοπόλεμοι στα παιχνίδια. Κι εγώ κάνω το ίδιο, έπαιξα και απέδειξα ότι είμαι ετοιμοπόλεμος για να παίζω. Στους φιλάθλους μας θα ήθελα να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για τη στήριξή τους, η αλήθεια είναι ότι τους χρωστάμε καλές στιγμές και δουλεύουμε γι’ αυτό, δουλεύουμε για να ανατρέψουμε την κατάσταση για να πάνε τα πράγματα καλύτερα.

Δεν είμαι εγώ εκείνος που θα αποφασίζει αν και πότε θα παίξω. Αυτό το οποίο κοιτάω είναι να προετοιμάζομαι όσο το δυνατόν καλύτερα για να μπορέσω να το κάνω αυτό και όταν παίζω να δίνω τον καλύτερο μου εαυτό στον αγωνιστικό χώρο».