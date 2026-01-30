Σιώπης: «Έχουμε πει πολλά λόγια, έχουμε ευθύνη για την χρονιά»

Ο Μανώλης Σιώπης αφού προτίμησε την Βικτόρια Πλζεν για αντίπαλο στην φάση των Play Offs του Europa League ανέφερε πως στον Παναθηναϊκό οι παίκτες έχουν ευθύνη για την πορεία της ομάδας.

Ο Παναθηναϊκός μπορεί να έχει καταφέρει να προκριθεί στα Play Offs του Europa League, ωστόσο εντός συνόρων και ειδικά στο πρωτάθλημα η πορεία του μόνο καλή δεν είναι. Σε αυτή την πορεία συνολικά στάθηκε και ο Μανώλης Σιώπης λέγοντας πως όλοι έχουν ευθύνη. Όσον αφορά τον επόμενο αντίπαλο ο έμπειρος μέσος διάλεξε Βικτόρια Πλζεν.

Αναλυτικά ο Μανώλης Σιώπης μιλώντας στην κάμερα του ΑΝΤ1 ανέφερε τα εξής: «Συλλυπητήρια πρώτα απ' όλα για τον άδικο χαμό των οπαδών του ΠΑΟΚ. Είναι δύσκολο και σαν πατέρας μπορώ να καταλάβω, όσο γίνεται, τις οικογένειές τους. Κουράγιο σε όλους και να μην υπάρχουν τέτοια γεγονότα ποτέ».

Για τον αγώνα με Ρόμα: «Πιστεύω δεν μπήκαμε καλά στο ματς, αλλά η αποβολή μας βοήθησε. Προσπαθήσαμε παρά και τα προβλήματα, είχαμε πολύ καλές φάσεις και κάναμε το 1-0. Στη συνέχεια υπήρξε μια καθίζηση, η Ρόμα πήρε την μπάλα και έτσι έγινε το τελικό 1-1».

Για τον επόμενο αντίπαλο: «Ξεκάθαρα διαλέγω την Βικτόρια Πλζεν, διότι δεν τους νικήσαμε στη League Phase και θα είναι ένα ωραίο κίνητρο, ώστε να τους περάσουμε».

Για την συνέχεια σε Ελλάδα και Ευρώπη: «Πρέπει να είμαστε καλύτεροι στα επόμενα παιχνίδια. Έχουμε δυο στόχους στο Κύπελλο και στην Ευρώπη, αλλά και στο πρωτάθλημα πρέπει να κάνουμε καλά παιχνίδια. Έχουμε πει πολλά λόγια, όμως έχουμε την ευθύνη τώρα και είναι στο χέρι μας η καλύτερη απόδοση».