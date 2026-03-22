Νίκη για τη Βαλένθια λίγες μέρες πριν την μάχη της κόντρα στον Ολυμπιακό (24/3) στη Euroleague. Η ομάδα του Μαρτίνεθ επικράτησε εύκολα της Γρανάδα με 107-91 για το ισπανικό πρωτάθλημα και ανέβηκε στο 17-6, ενώ οι ηττημένοι έπεσαν στο 2-21 και είναι στην τελευταία θέση. Στην 2η θέση οι νυχτερίδες.

Δεν αγωνίστηκαν για τους νικητές οι Μοντέρο, Καμ Τέιλορ και Λόπεθ-Αροστέγκι και μένει να δούμε αν θα προλάβουν το ματς με την ομάδα του Μπαρτζώκα.

Για τους νικητές από 17 πόντους είχαν οι Πραντίγια και ΝτεΛαρέα, ενώ ο Μπαντιό μέτρησε 16. Ο Πουέρτο έβαλε το λιθαράκι του με 15 πόντους. Στον αντίποδα ο Μπόζιτς μέτρησε 16 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 23-16, 55-39, 74-60, 107-91