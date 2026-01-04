Με τον Τάιλερ Χόρτον-Τάκερ να πραγματοποιεί μεγάλη εμφάνιση, η Φενέρμπαχτσε πέρασε... αέρα από την έδρα της πρωτοπόρου Μπεσίκτας με 87-101 και της έσπασε το αήττητο στο τουρκικό πρωτάθλημα πριν υποδεχθεί τον Ολυμπιακό.

Με τρομερό 3ο δεκάλεπτο και επιμέρους σκορ 15-34 (!!) η Φενέρμπαχτσε έφτασε σε μια εμφατική νίκη στην έδρα της Μπεσίκτας με 87-101, με την οποία «έσπασε» το αήττητο σερί των γηπεδούχων γνωρίζοντας την πρώτη τους ήττα στο φετινό πρωτάθλημα (12-1)! Κλειδί ήταν τα μακρινά σουτ, καθώς η Φενέρ «έβρεξε» τρίποντα έχοντας 15/28 έξω από τα 6.75 μέτρα.

Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους προηγήθηκε και με 20 πόντους διαφορά στο τέλος της 3ης περιόδου (62-82) έχοντας γίνει το απόλυτο αφεντικό στην «Akatlar Arena». Αν μη τι άλλο εκτόξευσε και την ψυχολογία στα ύψη ένα 48ωρο πριν υποδεχθεί τον Ολυμπιακό για την 20η αγωνιστική της Euroleague, δείχνοντας να βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση. Ενα ματς το οποίο παρακολούθησε δια ζώσης και ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ και νυν της Φενέρ, Κρις Σίλβα.

Ο Τάιλερ Χόρτον-Τάκερ ήταν εκείνος που έκανε την διαφορά για τους νικητές, καθώς τελείωσε το παιχνίδι έχοντας 27 πόντους με 7/11 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 4/4 βολές, 4 ασίστ και 2 ριμπάουντ σε κάτι λιγότερο από 22 λεπτά συμμετοχής.

Επίσης άλλοι πέντε παίκτες της Φενέρ ήταν «διψήφιοι» και πιο συγκεκριμένα οι Μπόλντγουιν (14π., 3ασ., 2ριμπ.), Χολ (13π., 2/3τρ.), Μπιμπέροβιτς (11π., 3/4τρ.), Μπιρσέν (11π.) και Μαχμούτογλου (10π.), την ώρα που από πλευράς Μπεσίκτας είχαν ξεχωρίσει οι Μόργκαν (17π., 9ριμπ.), Μπράουν (14π.) και Ντότσον (13π.)

Τα δεκάλεπτα: 24-23, 47-48, 62-82, 87-101.