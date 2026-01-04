Ο Ταϊρίκ Τζόουνς, όπως αναφέρουν ΜΜΕ από το Ισραήλ, έχει συμφωνήσει με την Μακάμπι, καθώς οριστικοποίησε όλες τις λεπτομέρειες του deal με την ομάδα του Λαού.

Το σίριαλ της μεταγραφής του Ταϊρίκ Τζόουνς κορυφώνεται, με ΜΜΕ από το εξωτερικό να τον στέλνει μακριά από τον Ολυμπιακό και να στην αγκαλιά της Μακάμπι!

Το sport5 από το Ισραήλ αναφέρει ότι ο παίκτης έχει συμφωνήσει με την Μακάμπι Τελ Αβίβ, έχοντας οριστικοποιήσει και τις λεπτομέρειες της υπόθεσης, γεγονός που φέρνει νέα τροπή στην υπόθεση.

Συγκεκριμένα το δημοσίευμα αναφέρει πως «Μια καθοριστική ημέρα. Η μεταγραφική περίοδος της Ευρωλίγκας κλείνει αύριο (Δευτέρα), με την Ευρώπη να πιστεύει ότι η Παρτιζάν θα πάρει την τελική απόφαση για το πού θα μετακομίσει ο Ταϊρίκ Τζόουνς. Όπως ανέφερε το Sports Channel, ο Τζόουνς έχει ήδη οριστικοποιήσει τους όρους του με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ παρά το ενδιαφέρον από το Ντουμπάι και τον Ολυμπιακό».

Ο Ολυμπιακός είναι δεδομένο πως ενδιαφέρεται για τον παίκτη και παρακολουθεί την υπόθεση, περιμένοντας τις αποφάσεις της Παρτίζαν. Από την άλλη ο παίκτης είχε και κάνει και την αινιγματική ανάρτηση στα social media χθες (3/1) το μεσημέρι.

Πλέον μετράμε όλοι αντίστροφα για την deadline της 5ης Ιανουαρίου, όπου λήγει το δικαίωμα ενός παίκτη της EuroLeague να απεγγραφεί από την ομάδα του, προκειμένου να μετακομίσει σε άλλον σύλλογο της λίγκας, οπότε στις επόμενες ώρες θα ξεκαθαρίσει η κατάσταση.

