Παπανικολάου: «Το 10-0 είναι σημαντικό, αλλά πιο πολύ είναι στατιστικό κομμάτι»
Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Παναθηναϊκού με 87-82 στο «Telekom Center Athens», για την 19η αγωνιστική της EuroLeague.
Ο Κώστας Παπανικολάου, μίλησε αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης στην κάμερα της NOVA και αναφέρθηκε στο σερί των νικών των «ερυθρολεύκων» κόντρα στους «πρασίνους», καθώς και στα στοιχεία που έδωσαν τη νίκη στην ομάδα του.
Αναλυτικά όσα είπε ο Κώστας Παπανικολάου:
«Ήταν μια πολύ σημαντική νίκη για να δώσουμε χαρά στον κόσμο μας. Και σημαίνει πολλά και βαθμολογικά και μπορούμε να χτίσουμε μομέντουμ μετά τη νίκη στην Μπολόνια. Έχουμε δύσκολο πρόγραμμα, μας περιμένει η Φενέρ σε μια καυτή έδρα. Στο ματς μείναμε συγκεντρωμένοι και προσηλωμένοι, είχαμε χαρακτήρα και μίλησαν οι προσωπικότητες των παιδιών».
Για τα επιθετικά ριμπάουντ και τον τρόπο παιχνιδιού του Ολυμπιακού: «Είναι σημαντικός παράγοντας τα επιθετικά ριμπάουντ, μεταβάλλεται κάπως η ψυχολογία και έχεις την ευκαιρία να βάλεις ένα καλάθι. Υπάρχει εμπιστοσύνη στον κάθε συμπαίκτη μας, ψάχνουμε πάντα την καλύτερη δυνατή επιλογή, δεν το πετυχαίνουμε βέβαια πάντα και η κυκλοφορία της μπάλας βγαίνει και λίγο μηχανικά».
Για το 10-0 επί του Παναθηναϊκού στην EuroLeague: «Το 10-0 είναι σημαντικό, αλλά πιο πολύ είναι στατιστικό κομμάτι, δεν δίνει κάποια ουσία. Έχουμε κάνει τους οπαδούς μας 10 φορές χαρούμενους, αλλά υπάρχει πολύς δρόμος μπροστά μας για να δουλέψουμε και να βελτιωνόμαστε συνέχεια».
