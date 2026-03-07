Μπαρτζώκας: «Πίστευα δεν θα ξαναγίνει πόλεμος! Είναι η μεγαλύτερη βλακεία που σκεφτηκα ποτέ»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε, μεταξύ άλλων και για τα όσα γίνονται στη μέση Ανατολή.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έχει αποδείξει πως δεν είναι απλά ένας προπονητής μπάσκετ. Αντιθέτως, είναι ένας άνθρωπος με ανησυχίες και με γνωσεις. Και έτσι, τα όσα γίνονται στη Μέση Ανατολή, δεν θα μπορούσαν να τον αφήσουν ανεπηρέαστο.

Σε ερώτηση για το πόσο μπορεί να μείνει ανεπηρέαστος κάποιος από τον πόλεμο, ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για την κοινωνία και για την... λανθασμένη εντύπωση που είχε για την κοινωνία.

«Εξαρτάται από την κοινωνική συνείδηση και από την ενσυναίσθηση που έχει για τα όσα γίνονται στον κόσμο και όχι δίπλα μας και όπου μας συμφέρει μόνο. Κάποιοι μεγάλοι ηγέτες χωρών δεν έχουν την ίδια σκέψη με τον απλό κόσμο, γιατί συνήθως οι πόλεμοι γίνονται για οικονομικά συμφέροντα και θυσίες για τα οικονομικά συμφέροντα γίνονται ανθρώπινες ψυχές, που συνήθως είναι παιδιά και άμαχοι. Εγώ προσωπικά έχω σηκώσει τα χέρια. Εγώ προσωπικά πριν από κάποια χρόνια, όπως έβλεπα την κοινωνία να προοδεύει, πίστευα ότι δεν θα ξαναγίνει πόλεμος και ήταν η μεγαλύτερη βλακεία που έχω σκεφτεί ποτέ. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη μου είπε η κόρη μου 100 πόλεμοι. Αυτή τη στιγμή σε όλο τον πλανήτη. Και εγώ νόμιζα ότι δεν θα ξαναγίνει γιατί μπορούμε να συνεννοηθούν οι κοινωνίες με άλλο τρόπο. Έχω πέσει τελείως έξω, οπότε δεν είμαι ο κατάλληλος άνθρωπος να μιλήσω για αυτό», είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας.