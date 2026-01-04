Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εξέδωσε συλλυπητήρια ανακοίνωση για τον χαμό του Γιώργου Παπαδάκη.

Ο δημοσιογράφος Γιώργος Παπαδάκης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών και η «πράσινη» ΚΑΕ έσπευσε να συλλυπηθεί στους οικείους του.

Νωρίτερα συλλυπητήρια ανακοίνωση εξέδωσε και ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός για τον χαμό του Γιώργου Παπαδάκη, ο οποίος δεν είχε κρύψει τα «πράσινα» συναισθήματά του.

Η σχετική ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της για την απώλεια του δημοσιογράφου, Γιώργου Παπαδάκη. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.»