Η Αρμάνι πήρε τη ματσάρα με την Ούντινε πριν από τον Παναθηναϊκό

Η Αρμάνι Μιλάνο ξεπέρασε δύσκολα το εμπόδιο της Ούντινε με 85-84 για την 14η αγωνιστική της Serie A και πλέον στρέφεται στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό (6/1, 21:15, LIVE από το Gazzetta).

Το παιχνίδι στο Μιλάνο είχε συγκλονιστική εξέλιξη στα τελευταία δευτερόλεπτα, όπου σημειώθηκαν τρία τρίποντα. Ο Ζακ ΛεΝτέι έδωσε το προβάδισμα στην Αρμάνι, κάνοντας το 82-81 στα 7", ο Αρμόνι Μπρουκς διαμόρφωσε το 85-81 στα 2", ενώ ο Μίρζα Αλιμπέγκοβιτς διαμόρφωσε το τελικό 85-84 σκοράροντας σε «νεκρό» χρόνο.

Ο Σαβόν Σιλντς ηγήθηκε επιθετικά των γηπεδούχων, σημειώνοντας 19 πόντους με 3/6 τρίποντα. Από 'κει και πέρα, ο ΛεΝτέι πρόσθεσε 16 πόντους και τρία ριμπάουντ, ο Μάρκο Γκούντουριτς πέτυχε 15 πόντους με 3/3 τρίποντα, ενώ ο Κουίν Έλις είχε οκτώ πόντους και εννιά ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 15-21, 39-40, 54-63, 85-84.

Αποτελέσματα-14η αγωνιστική

Βαρέζε-Νάπολι 84-80

Σάσαρι-Μπρέσια 93-86

Τρέντο-Τριέστε 89-87

Κρεμόνα-Ρέτζιο Εμίλια 71-67

Αρμάνι Μιλάνο-Ούντινε 85-84

20:00 Καντού-Ντερτόνα Τορτόνα

21:00 Βενέτσια-Τρεβίζο

Βίρτους-Τράπανι ΑΝΑΒΟΛΗ

