Η Αρμάνι πήρε τη ματσάρα με την Ούντινε πριν από τον Παναθηναϊκό

Αρμάνι Μιλάνο-Ούντινε 85-84: Πήρε τη ματσάρα πριν από τον Παναθηναϊκό
Η Αρμάνι Μιλάνο ξεπέρασε δύσκολα το εμπόδιο της Ούντινε με 85-84 για την 14η αγωνιστική της Serie A και πλέον στρέφεται στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό (6/1, 21:15, LIVE από το Gazzetta).
Το παιχνίδι στο Μιλάνο είχε συγκλονιστική εξέλιξη στα τελευταία δευτερόλεπτα, όπου σημειώθηκαν τρία τρίποντα. Ο Ζακ ΛεΝτέι έδωσε το προβάδισμα στην Αρμάνι, κάνοντας το 82-81 στα 7", ο Αρμόνι Μπρουκς διαμόρφωσε το 85-81 στα 2", ενώ ο Μίρζα Αλιμπέγκοβιτς διαμόρφωσε το τελικό 85-84 σκοράροντας σε «νεκρό» χρόνο.
Ο Σαβόν Σιλντς ηγήθηκε επιθετικά των γηπεδούχων, σημειώνοντας 19 πόντους με 3/6 τρίποντα. Από 'κει και πέρα, ο ΛεΝτέι πρόσθεσε 16 πόντους και τρία ριμπάουντ, ο Μάρκο Γκούντουριτς πέτυχε 15 πόντους με 3/3 τρίποντα, ενώ ο Κουίν Έλις είχε οκτώ πόντους και εννιά ριμπάουντ.
Τα δεκάλεπτα: 15-21, 39-40, 54-63, 85-84.
Αποτελέσματα-14η αγωνιστική
- Βαρέζε-Νάπολι 84-80
- Σάσαρι-Μπρέσια 93-86
- Τρέντο-Τριέστε 89-87
- Κρεμόνα-Ρέτζιο Εμίλια 71-67
- Αρμάνι Μιλάνο-Ούντινε 85-84
- 20:00 Καντού-Ντερτόνα Τορτόνα
- 21:00 Βενέτσια-Τρεβίζο
- Βίρτους-Τράπανι ΑΝΑΒΟΛΗ
Κατάταξη
- Βίρτους 11-2
- Μπρέσια 11-3
- Αρμάνι Μιλάνο 10-4
- Βενέτσια 9-4
- Ντερτόνα Τορτόνα 9-4
- Τράπανι 10-3
- Βαρέζε 6-8
- Νάπολι 6-8
- Κρεμόνα 6-8
- Τρέντο 6-8
- Σάσαρι 6-8
- Τριέστε 6-8
- Ούντινε 5-9
- Καντού 3-10
- Ρέτζιο Εμίλια 3-11
- Τρεβίζο 2-11
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.