Ο Ματίας Λεσόρ απολαμβάνει ήδη το ολοκαίνουργιο αυτοκίνητό του, το οποίο παρήγγειλε και πλέον βρίσκεται στα χέρια του.

Ως ένας σύγχρονος... «Batman» θα μπορεί να νιώθει ο Γάλλος σέντερ του Παναθηναϊκού ύστερα από το νέο αυτοκίνητο που θα οδηγεί στους δρόμους της Αθήνας.

Συγκεκριμένα παρήγγειλε και παρέλαβε μια ολοκαίνουργια Corvette στα πρότυπα του... Batmobile όπως ανέφερε και η εταιρεία που του το παρέδωσε σε σχετική της ανάρτηση.

Αν μη τι άλλο η χαρά του Ματίας Λεσόρ αποτυπώθηκε και με το παραπάνω στο πρόσωπό του μετά την παραλαβή του πανάκριβου οχήματος.

Όπως είναι γνωστό ο Λεσόρ παραμένει στα «πιτς» ακολουθώντας πρόγραμμα αποθεραπείας και μετρώντας αντίστροφα τον χρόνο για την επιστροφή του στην ενεργό δράση.

Όταν ο Λεσόρ παρέλαβε το νέο του αυτοκίνητο...

...και όταν το προετοίμαζαν για την παράδοση