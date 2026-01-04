Λεσόρ: Παρέλαβε το... νέο του «Batmobile», μια πανάκριβη Corvette!
Ως ένας σύγχρονος... «Batman» θα μπορεί να νιώθει ο Γάλλος σέντερ του Παναθηναϊκού ύστερα από το νέο αυτοκίνητο που θα οδηγεί στους δρόμους της Αθήνας.
Συγκεκριμένα παρήγγειλε και παρέλαβε μια ολοκαίνουργια Corvette στα πρότυπα του... Batmobile όπως ανέφερε και η εταιρεία που του το παρέδωσε σε σχετική της ανάρτηση.
Αν μη τι άλλο η χαρά του Ματίας Λεσόρ αποτυπώθηκε και με το παραπάνω στο πρόσωπό του μετά την παραλαβή του πανάκριβου οχήματος.
Όπως είναι γνωστό ο Λεσόρ παραμένει στα «πιτς» ακολουθώντας πρόγραμμα αποθεραπείας και μετρώντας αντίστροφα τον χρόνο για την επιστροφή του στην ενεργό δράση.
Όταν ο Λεσόρ παρέλαβε το νέο του αυτοκίνητο...
...και όταν το προετοίμαζαν για την παράδοση
