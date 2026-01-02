Ο Κρις Σίλβα μετρά αντίστροφα για την μεταγραφή του στη Φενέρμπαχτσε, με τον Γκαμπονέζο σέντερ να ταξιδεύει στην Πόλη για να ενσωματωθεί στη νέα του ομάδα.

Όλο και πιο κοντά στην μετακίνησή του στην Φενέρ βρίσκεται ο Κρις Σίλβα.

Ο Γκαμπονέζος σέντερ, ο οποίος έχει γνωστοποιήσει εδώ και μέρες στην ΑΕΚ πως δεν πρόκειται να μείνει, ταξίδεψε για την Πόλη, προκειμένου να γνωρίσει τους νέους του συμπαίκτες και τη νέα του ομάδα.

Ο Κρις Σίλβα μάλιστα εθεάθη στο αεροδρόμιο της Πόλης, με την φωτογραφία του να κάνει τον γύρο του διαδικτύου και να δείχνει πως η μεταγραφή του στην Φενέρμπαχτσε μπαίνει στην τελική ευθεία.

Η ΑΕΚ εδώ και μέρες έχει βγει στην αγορά για τον αντικαταστάτη του Κρις Σίλβα, θέλοντας να βρει κάτι ποιοτικό για την θέση «5», καθώς ο Γκαμπονέζος ήταν βασικός πυλώνας του παιχνιδιού της ομάδας του Ντράγκαν Σάκοτα.