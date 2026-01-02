Η ΑΕΚ δοκιμάζεται στην Πάτρα απέναντι στον Προμηθέα (3/1, 18:15) και ο Ντράγκαν Σάκοτα καλείται να διαχειριστεί μια σειρά από απουσίες, μεταξύ αυτών του Κρις Σίλβα.

Η ΑΕΚ ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις της στον α' γύρο της Stoiximan GBL στην Πάτρα, απέναντι στον Προμηθέα (3/1, 18:15, ΕΡΤ2 Σπορ), και το ζήτημα έχει να κάνει με τις απουσίες που καλείται να διαχειριστεί ο Ντράγκαν Σάκοτα.

Με τα τωρινά δεδομένα, οι Τζιαν Κλαβέλ, Μιντάουγκας Κουζμίνσκας και Γκρεγκ Μπράουν είναι μη διαθέσιμοι, αφού βρίσκονται στο στάδιο της αποθεραπείας. Το ίδιο ισχύει και για τον Κρις Σίλβα, που ταλαιπωρείται από ίωση.

Από την άλλη πλευρά, ο Δημήτρης Κατσίβελης έκανε ατομική προπόνηση, ξεπερνώντας σταδιακά τις ενοχλήσεις στο αριστερό γόνατο.

Ο διεθνής γκαρντ, όπως και ο ΡαϊΚουάν Γκρέι, συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή για την Πάτρα και η κατάστασή τους θα επανεκτιμηθεί από το ιατρικό επιτελείο το πρωί του αγώνα, με τη συμμετοχή τους να κρίνεται την τελευταία στιγμή.