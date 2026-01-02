Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης για το πρώτο μπασκετικό ντέρμπι αιωνίων της χρονιάς.

Το 2026 μπαίνει με τον πιο δυναμικό τρόπο όσον αφορά το μπάσκετ, καθώς η ομάδα του Εργκίν Αταμάν υποδέχεται απόψε (2/1) εκείνη του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός «συγκρούονται» στο πρώτο ντέρμπι αιωνίων της χρονιάς, στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής της Euroleague.

Ένα ντέρμπι όπου ο νικητής εκτός από το γόητρο, θα πάρει ψυχολογία και θα κάνει ποδαρικό με το δεξί στο νέο έτος. Το τζάμπολ θα γίνει στις 21:15 και ο αγώνας θα μεταδοθεί απευθείας από το Novasports Prime.