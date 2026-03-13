Stoiximan GBL: Οι διαιτητές της 21ης αγωνιστικής
Η 21η αγωνιστική της Stoiximan GBL βρίσκεται προ των πυλών, ενώ γνωστοί έγιναν και οι διαιτητές που ορίστηκαν να διευθύνουν τις αναμετρήσεις.
Συγκεκριμένα το πρόγραμμα του ερχόμενου Σαββατοκύριακου (14-15/03), περιλαμβάνει έξι αγώνες. Ξεχωρίζει το μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης μεταξύ του ΠΑΟΚ και του Άρη, (14/03, 18:15), ενώ και η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ (15/03, 16:00) στον αγώνα που θα κρίνει τη δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα.
Αναλυτικά οι διαιτητές της 21ης αγωνιστικής:
Σάββατο 14 Μαρτίου
- Αγ, Θωμά 16.00 Μαρούσι Chery-Περιστέρι Τσιμπούρης-Χριστινάκης-Ζιώγας (Παυλόπουλος)
- Άνω Μεράς 16.00 Μύκονος -Προμηθέας Βίκος Cola Τσαρούχα-Κατραχούρας-Χατζημπαλίδης (Ντίνος)
- PAOK Sports Arena 18.15 ΠΑΟΚ-Άρης Πουρσανίδης-Καρπάνος-Σκανδαλάκης (Λαζαρίδης/Χρυσάφης)
Κυριακή 15 Μαρτίου
- Καλλιθέας 12.45 Κολοσσός Η Hotels Collection-Ηρακλής Παπαπέτρου-Μαρινάκης-Μπακάλης (Κυρτάτας)
- Μ. Λιούγκας 13.00 Πανιώνιος Cosmorama Travel-Ολυμπιακός Τζιοπάνος-Μαγκλογιάννης-Μηλαπίδης (Ηπιώτης)
- Telekok Center Athens 16.00 Παναθηναϊκός AKTOR-AEK Τηγάνης-Πιτσίλκας-Τεφτίκης (Νηγιάννης)
