Η 21η αγωνιστική της Stoiximan GBL βρίσκεται προ των πυλών, ενώ γνωστοί έγιναν και οι διαιτητές που ορίστηκαν να διευθύνουν τις αναμετρήσεις.

Συγκεκριμένα το πρόγραμμα του ερχόμενου Σαββατοκύριακου (14-15/03), περιλαμβάνει έξι αγώνες. Ξεχωρίζει το μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης μεταξύ του ΠΑΟΚ και του Άρη, (14/03, 18:15), ενώ και η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ (15/03, 16:00) στον αγώνα που θα κρίνει τη δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Αναλυτικά οι διαιτητές της 21ης αγωνιστικής:

Σάββατο 14 Μαρτίου

Αγ, Θωμά 16.00 Μαρούσι Chery-Περιστέρι Τσιμπούρης-Χριστινάκης-Ζιώγας (Παυλόπουλος)

16.00 Μαρούσι Chery-Περιστέρι Τσιμπούρης-Χριστινάκης-Ζιώγας (Παυλόπουλος) Άνω Μερά ς 16.00 Μύκονος -Προμηθέας Βίκος Cola Τσαρούχα-Κατραχούρας-Χατζημπαλίδης (Ντίνος)

ς 16.00 Μύκονος -Προμηθέας Βίκος Cola Τσαρούχα-Κατραχούρας-Χατζημπαλίδης (Ντίνος) PAOK Sports Arena 18.15 ΠΑΟΚ-Άρης Πουρσανίδης-Καρπάνος-Σκανδαλάκης (Λαζαρίδης/Χρυσάφης)

Κυριακή 15 Μαρτίου