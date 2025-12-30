Τα highlights από τη νίκη του Παναθηναϊκού πριν από το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό

Δείτε τα highlights από το νικηφόρο πέρασμα του Παναθηναϊκού από το κλειστό του Αγίου Θωμά, πριν από το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό (2/1, 21:15, LIVE από το Gazzetta).

Ο Παναθηναϊκός AKTOR έπαιξε όσο χρειάστηκε στο κλειστό του Αγίου Θωμά για να επιβληθεί του Αμαρουσίου με 89-99, αποκτώντας ρυθμό ενόψει του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Telekom Center Athens (2/1, 21:15, LIVE από το Gazzetta).

Μάλιστα, έξι παίκτες του Παναθηναϊκού σημείωσαν διψήφιο αριθμό πόντων: Γιούρτσεβεν 15, Χολμς 14, Ρογκαβόπουλος 14, Ναν 14, Μήτογλου 14 και Σορτς 15, δείγμα του πόσο μοιράστηκε το παιχνίδι της ομάδας του Εργκίν Αταμάν.

Δείτε τις καλύτερες στιγμές της αναμέτρησης στο Μαρούσι