Τα highlights από τη νίκη του Παναθηναϊκού πριν από το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό

Παναθηναϊκός: Τα highlights από τη νίκη στο Μαρούσι
Ο Παναθηναϊκός AKTOR έπαιξε όσο χρειάστηκε στο κλειστό του Αγίου Θωμά για να επιβληθεί του Αμαρουσίου με 89-99, αποκτώντας ρυθμό ενόψει του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Telekom Center Athens (2/1, 21:15, LIVE από το Gazzetta).
Μάλιστα, έξι παίκτες του Παναθηναϊκού σημείωσαν διψήφιο αριθμό πόντων: Γιούρτσεβεν 15, Χολμς 14, Ρογκαβόπουλος 14, Ναν 14, Μήτογλου 14 και Σορτς 15, δείγμα του πόσο μοιράστηκε το παιχνίδι της ομάδας του Εργκίν Αταμάν.
Δείτε τις καλύτερες στιγμές της αναμέτρησης στο Μαρούσι
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.