Αιχμηρές δηλώσεις από τον συνεργάτη του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στην Παρτίζαν, για τους παίκτες και τη διοίκηση που βρήκε ξαφνικά χρήματα για να φέρει τον Κάμερον Πέιν.

Άστραψε και βρόντηξε ο συνεργάτης του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στην Παρτίζαν, Ισπανός προπονητής Χοσέπ Μαρία Ισκιέρντο, μιλώντας στην ραδιοφωνική εκπομπή του ισπανικού «Es Radio», όπου αναφέρθηκε στους παίκτες και τη συμπεριφορά τους, αλλά και τη διοίκηση που βρήκε... ξαφνικά χρήματα για να φέρει έναν παίκτη της ποιότητας του Κάμερον Πέιν.

«Περνούσαμε μια δύσκολη περίοδο, μια σειρά από ήττες, και υπήρχαν φήμες ότι ο Ζέλικο μπορεί να έφευγε. Τότε γείτονες, φίλοι που έκανα εκτός μπάσκετ, μέλη της Παρτίζαν, κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας με παρακάλεσαν να πω στον Ζέλικο να μην φύγει. Μου είπαν, "αυτό είναι πολύ σημαντικό για εμάς. Δεν έχει σημασία αν χάσουμε κι άλλα παιχνίδια, απλώς θέλουμε να μείνει ο Ζέλικο"» εξήγησε ο Χοσέπ Μαρία Ισκιέρντο και συνέχισε: «Η σεζόν δεν πήγε όπως θέλαμε. Είχαμε την αίσθηση ότι μερικοί παίκτες δεν πίστευαν στις μεθόδους του Ζέλικο. Θα καταβάλουν κάποια προσπάθεια στη δική τους λογική, στην άμυνά τους, αλλά το αντιλαμβάνονται ως σοβαρό μαρτύριο. Ήταν ένα μήνα πριν από τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Μετά τον Παναθηναϊκό, ήρθε το παράθυρο της FIBA. Ακριβώς ένα μήνα πριν από τον Παναθηναϊκό, μου είπε ότι θα φύγουμε από τον σύλλογο αν τα πράγματα συνεχιστούν έτσι, ώστε ο νέος προπονητής να έχει λίγο χρόνο να προετοιμάσει την ομάδα, να γνωρίσει τους παίκτες και να αποκτήσει τον έλεγχο».

Κατόπιν, ο Ισκιέρντο θυμήθηκε στην εξαιρετική αφήγηση του: «Ο Παναθηναϊκός έκανε ένα σερί 22-0 εναντίον μας, το παιχνίδι τελείωσε και είπε σε όλους τους προπονητές στα αποδυτήρια ότι θα έφευγε. Είπα ότι δεν είναι δίκαιο, ότι αν φύγει, οι παίκτες κερδίζουν και η ομάδα και ο σύλλογος χάνουν. Είπα να ξεφορτωθούμε δύο, τρεις, τέσσερις παίκτες αν χρειαστεί, ότι θα συνεχίσουμε τη σεζόν με τους παίκτες που έχουμε διαθέσιμους, αλλά και με τους νεαρούς και ότι καταφέρουμε. Τουλάχιστον ο κόσμος θα καταλάβει τι συμβαίνει. Μου είπε ότι δεν θα το κάνει επειδή δεν θέλει ο σύλλογος να ξοδέψει επιπλέον χρήματα για να ξεφορτωθεί τον οποιοδήποτε παίκτη».

Ο Χοσέπ Μαρία Ισκιέρντο ρωτήθηκε επίσης για την αναμέτρηση στη Γαλλία με την Βιλερμπάν όταν ο Τάιρικ Τζόουνς, αντί να φορέσει τη φανέλα της ομάδας, ήταν στον πάγκο με πολιτικά ρούχα.

«Προέρχομαι από μια γενιά όπου, αν είσαι τραυματίας, είτε είσαι τραυματίας και δεν παίζεις μέχρι το τέλος της σεζόν, είτε παίζεις έναν αγώνα. Πονάς, παίρνεις ρίσκο... Ένας επαγγελματίας αθλητής, όχι μόνο ένας μπασκετμπολίστας, δεν είναι ποτέ 100% υγιής. Πάντα έχεις πόνους, αλλά πρέπει να παίξεις. Είχαμε καταστάσεις όπου κάποιοι παίκτες δεν ήταν 100% έτοιμοι και δεν προσπάθησαν καν να βοηθήσουν την ομάδα ή να μιλήσουν στον Ζέλικο. ''Φίλε, αν με χρειαστείς έστω και για ένα λεπτό, θα είμαι εκεί''». Έγινε συνήθεια την περασμένη σεζόν και φέτος, και όταν το βλέπεις, ξέρεις ότι ο παίκτης σκέφτεται περισσότερο τον εαυτό του παρά την ομάδα. Και το πιο σημαντικό είναι η ομάδα».

Ο Ισπανός τεχνικός θυμήθηκε ένα περιστατικό στην Φενέρμπαχτσε όταν ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς χαστούκισε τον Μελίχ Μαχμούτογλου κατά τη διάρκεια ενός τάιμ άουτ, σημειώνοντας ότι ο Τούρκος μπασκετμπολίστας ήταν έτοιμος να πηδήξει από τη γέφυρα για αυτόν την επόμενη μέρα!

«Θα μπορούσα να τους μετρήσω στα δάχτυλα του ενός χεριού. Δεν θα τους πω όλους, γιατί δεν θα ήταν δίκαιο για κάποιους. Αλλά μπορώ να μετρήσω στα δάχτυλα του ενός χεριού τους παίκτες που θα πηδούσαν από τη γέφυρα, όχι για τον Ζέλικο, αλλά για την Παρτιζάν», είπε ο Ισκιέρντο φανερώνοντας την κατάσταση που επικρατεί στο εσωτερικό της ομάδας.

Τέλος, ο Χοσέπ Μαρία Ισκιέρντο επιβεβαίωσε ότι η διοίκηση του συλλόγου είπε στον Ομπράντοβιτς όταν ζήτησε ενίσχυση στη θέση του σέντερ πως για να συμβεί αυτό θα πρέπει να φύγει ο Φρανκ Νιλικίνα.

«Πράγματι. Η διαδικασία οικοδόμησης μιας ομάδας έχει τα πάνω και τα κάτω της και στη συγκεκριμένη περίπτωση του σέντερ που θέλαμε να φέρουμε, δεν υπήρχαν αρκετά χρήματα. Τώρα ξαφνικά υπάρχουν αρκετά χρήματα για παίκτες όπως ο Κάμερον Πέιν, ο οποίος γνωρίζω σίγουρα ότι δεν είναι φτηνός παίκτης. Είναι ένας σπουδαίος μπασκετμπολίστας που κοστίζει πολύ. Δεν ήταν έτσι όταν ήμασταν εκεί, και τώρα ξαφνικά είναι. Αυτές είναι αποφάσεις που παίρνει ο σύλλογος και δεν έχουμε την εξουσία λήψης αποφάσεων εκεί. Αν με ρωτάτε, θα είχα ξεφορτωθεί μερικούς παίκτες πολύ καιρό πριν, ακόμη και πριν από λίγα χρόνια μήνες» κατέληξε ο Ισκιέρντο ρίχοντας το «καρφί» στη διοίκηση της Παρτίζαν.

