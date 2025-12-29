Βατούτιν: «Η θέση μας είναι ότι θέλουμε να διατηρήσουμε την ακεραιότητα της EuroLeague»

Ο Αντρέι Βατούτιν, αναφέρθηκε σε δηλώσεις του για τη μη συμμετοχή των ρωσικών ομάδων στην EuroLeague, όπως επίσης βρίσκονται εκτός πλάνων του NBA Europe.

Το NBA Europe, έχει μπει στο προσκήνιο τον τελευταίο καιρό, έχοντας κάνει ήδη γνωστές τις χώρες που πρόκειται να συμμετάσχουν στη νέα λίγκα.

Η Ρωσία είναι εκτός πλάνων του NBA Europe και ο πρόεδρος της Τσσκα Μόσχας, Αντρέι Βατούτιν, σχολίασε το γεγονός, χωρίς να είναι αισιόδοξος για την επιστροφή των ομάδων από τη χώρα του στις διοργανώσεις.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Αντρέι Βατούτιν:

«Είναι κρίμα που οι ρωσικές ομάδες δεν εμπλέκονται με κανέναν τρόπο, επειδή κανένας από αυτούς τους οργανισμούς δεν έχει σχέδια να δεχτεί ρωσικούς συλλόγους στη διοργάνωση. Ως μέτοχοι της Ευρωλίγκας, συμμετέχουμε σε αυτές τις διαδικασίες: συμμετέχουμε τακτικά σε συναντήσεις και συνέδρια.

Η θέση μας είναι ότι θέλουμε να διατηρήσουμε την ακεραιότητα της Ευρωλίγκας. Το εμπορικό σήμα της έχει αποκτήσει ολοένα και μεγαλύτερη αξία τα τελευταία χρόνια. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Αλλά είναι κρίμα που οι σύλλογοί μας δεν συμμετέχουν σε αυτή την ιστορία».

«Έχουμε μπροστά μας ένα πολύ συναρπαστικό εξάμηνο. Υπάρχει μεγάλη προσμονή σχετικά με την άφιξη του NBA στην Ευρώπη. Και το επόμενο καλοκαίρι, οι δεκαετείς άδειες των περισσότερων συλλόγων της Euroleague λήγουν. Πολλοί σύλλογοι θα αντιμετωπίσουν μια δύσκολη επιλογή. Και αυτή η επιλογή υπάρχει ήδη. Θα επισημοποιήσουν τη σχέση τους με το NBA ή θα παραμείνουν στην Euroleague; Είναι αδύνατο να μπορέσουν να έχουν και τα δύο.

Η Ευρωλίγκα έχει σημειώσει μεγάλη επιτυχία τα τελευταία 25 χρόνια, αλλά ο πειρασμός να ενταχθούν στο NBA με τον ένα ή τον άλλο τρόπο είναι πολύ ισχυρός για πολλούς ευρωπαϊκούς συλλόγους. Τώρα ξεκινά το πιο ενδιαφέρον κομμάτι: η Euroleague καταβάλλει προσπάθειες για να διατηρήσει την ενότητα, ενώ το NBA κάνει πολλά για να προσελκύσει νέους συλλόγους».

