Ολυμπιακός: Τέλος κι επίσημα ο Λι, συνεχίζει στην Εφές
Όπως σας είχε ενημερώσει το Gazzetta πριν από έναν μήνα ο Λι είχε ενδιαφέρον από την Τουρκία και συγκεκριμένα από την πλευρά της Εφές, η οποία έχει ρωτήσει τον ίδιο τον παίκτη για το στάτους του.
O παίκτης συμφώνησε να συνεχίσει την καριέρα του στην Εφές και ο 26χρονος γκαρντ θα επιστρέψει και πάλι στην Τουρκία, αυτή τη φορά για λογαριασμό του Πάμπλο Λάσο.
Ο Ολυμπιακός αποχαιρέτησε τον παίκτη και του ευχήθηκε τα καλύτερα στην καριέρα του.
Δείτε ΕπίσηςΟλυμπιακός: Συμφώνησε με Εφές ο Λι
Αναλυτικά
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον Σέιμπεν Λι.
Οι Πρωταθλητές Ελλάδος ευχαριστούν τον Αμερικανό γκαρντ για την προσφορά του στην ομάδα και του εύχονται καλή συνέχεια στην καριέρα του.
Olympiacos BC announces the termination of its cooperation with Saben Lee.— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) December 29, 2025
🙏🏽 Saben, thank you for your contribution to the team, and we wish you every success in the next chapter of your career.
💻 https://t.co/xYkGB65fuI#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.