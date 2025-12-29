Ολυμπιακός: Τέλος κι επίσημα ο Λι, συνεχίζει στην Εφές

Αχιλλέας Μαυροδόντης
ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός
Ο Σέιμπεν Λι αποτελεί παρελθόν από τον Ολυμπιακό και θα συνεχίσει την καριέρα του στην Εφές.

Όπως σας είχε ενημερώσει το Gazzetta πριν από έναν μήνα ο Λι είχε ενδιαφέρον από την Τουρκία και συγκεκριμένα από την πλευρά της Εφές, η οποία έχει ρωτήσει τον ίδιο τον παίκτη για το στάτους του.

O παίκτης συμφώνησε να συνεχίσει την καριέρα του στην Εφές και ο 26χρονος γκαρντ θα επιστρέψει και πάλι στην Τουρκία, αυτή τη φορά για λογαριασμό του Πάμπλο Λάσο.

Ο Ολυμπιακός αποχαιρέτησε τον παίκτη και του ευχήθηκε τα καλύτερα στην καριέρα του.

Σέιμπεν Λι

Αναλυτικά

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον Σέιμπεν Λι.

 

Οι Πρωταθλητές Ελλάδος ευχαριστούν τον Αμερικανό γκαρντ για την προσφορά του στην ομάδα και του εύχονται καλή συνέχεια στην καριέρα του.

     

