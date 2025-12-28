Ο Σέιμπεν Λι συμφώνησε με την Αναντολού Εφές επιστρέφοντας και πάλι στην Τουρκία.

Ο Σέιμπεν Λι, μετά με την απόκτηση του Μόντε Μόρις, είδε τον ρόλο του να συρρικνώνεται ακόμη περισσότερο στο rotation του Ολυμπιακού, ενώ με το βλέμμα των «ερυθρόλευκων» στην περίπτωση του Ταϊρίκ Τζόουνς για να πλαισιώσει τους σέντερ της ομάδας, επιβάλλεται να απελευθερωθεί και μία θέση ξένου.

Όπως σας είχε ενημερώσει το Gazzetta πριν από έναν μήνα ο Λι είχε ενδιαφέρον από την Τουρκία και συγκεκριμένα από την πλευρά της Εφές, η οποία έχει ρωτήσει τον ίδιο τον παίκτη για το στάτους του. Οι απαραίτητες επικοινωνίες έγινε κι έτσι ο 26χρονος γκαρντ θα επιστρέψει και πάλι στην Τουρκία, αυτή τη φορά για λογαριασμό του Πάμπλο Λάσο.

Η Εφές θα κάνει δικό της τον παίκτη έως και το τέλος της σεζόν (2025-26) και αναμένεται να φανεί αν θα θελήσει να τον κρατήσει στην ομάδα και μετά το πέρας αυτής. Σε 11 παιχνίδια φέτος στη EuroLeague ο Αμερικανός μέτρησε 3.4 πόντους και 1.4 ασίστ ανά 11:24, που πάτησε παρκέ.