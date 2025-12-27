Ο Κάρσεν Έντουαρντς υπέστη διάστρεμμα κατά τη διάρκεια του αγώνα Βίρτους-Ολυμπιακός και η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί τις επόμενες ημέρες.

Δεν έφτανε η ήττα για την Βίρτους Μπολόνια από τον Ολυμπιακό για την 18η αγωνιστική της Euroleague, έχει να προβληματίζεται και για τον τραυματισμό του Κάρσεν Έντουαρντς.

Ο Αμερικανός γκαρντ τραυματίστηκε στο πρώτο δεκάλεπτο του αγώνα, όταν και είχε προσγειωθεί πάνω στο πόδι του Γουόκαπ σε προσπάθειά του για τρίποντο ύστερα από φάουλ του Τεξανού.

Αν και σε πρώτη φάση έδειξε να μην μπορεί να συνεχίσει, τελικά έμεινε στο παρκέ και αγωνίστηκε κανονικά στο υπόλοιπο διάστημα του αγώνα έχοντας 14 πόντους σε 19:28 λεπτά συμμετοχής.

Όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων δεν ήταν κάτι το... απλό καθώς η Βίρτους Μπολόνια ανακοίνωσε ότι υποφέρει από διάστρεμμα, με την κατάστασή του να εκτιμάται καθημερινά.