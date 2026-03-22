Ρέτζιο Εμίλια - Βίρτους 84-70: Η ομάδα του Πρίφτη διέλυσε τους Μπολονέζους!
Ισοπεδωτική ήταν η ομάδα του Δημήτρη Πρίφτη στο παιχνίδι για την 23η αγωνιστική του ιταλικού πρωταθλήματος, καθώς υποχρέωσε την πρωτοπόρο Βίρτους στην 4η ήττα της στο φετινό πρωτάθλημα. Αντίστοιχα αυτή ήταν η 10η νίκη της Ρέτζιο Εμίλια παραμένοντας μέσα στις θέσεις των playoffs.
Τα πάντα κρίθηκαν στην 2η και στην 3η περίοδο, όταν η Ρέτζιο δέχθηκε συνολικά 26 πόντους από την Βίρτους και το επιμέρους σκορ στο συγκεκριμένο διάστημα να ήταν 49-26! Ίσως και το τελικό σκορ να αδικεί την απόλυτη κυριαρχία που είχε η ομάδα του Έλληνα τεχνικού στην συγκεκριμένη αναμέτρηση.
Ο πρώην παίκτης του Προμηθέα Πάτρας, Χάιμε Ετσενίκε είχε 15 πόντους και ήταν ο πρώτος σκόρερ των νικητών, ενώ ξεχώρισαν επίσης οι Τζέιλεν Μπάρφορντ (14π.), Τρόι Κιουπέιν (12π.) και Ρικάρντο Ροσάτο (10π.)
Για την Βίρτους Μπολόνια που έχει μπροστά της τον μεγάλο ιταλικό «εμφύλιο» στην Euroleague κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο, ο Κάρσεν Έντουαρντς είχε 17 πόντους, ενώ τον ακολούθησαν οι Ματ Μόργκαν (13π.) και Ντέρικ Άλστον (12π.)
Τα δεκάλεπτα: 20-25, 45-37, 69-51, 84-70.
|UNA HOTELS REGGIO EMILIA (Coach: Dimitris Priftis)
|# PLAYERS
|MIN
|PTS
|2P
|3P
|FT
|OR
|DR
|TR
|AS
|ST
|BL
|TO
|PF
|FO
|+/-
|VAL
|0 J. BARFORD
|26:00
|14
|4/6
|2/7
|0/0
|0
|1
|1
|2
|0
|0
|1
|2
|3
|16
|12
|2 S. BROWN
|24:00
|11
|4/7
|0/3
|3/5
|1
|3
|4
|5
|1
|0
|3
|3
|4
|3
|18
|4 JT THOR
|25:00
|6
|2/2
|0/2
|2/2
|3
|4
|7
|0
|2
|0
|0
|4
|1
|9
|6
|6 R. ROSSATO
|16:00
|10
|3/4
|1/4
|1/1
|1
|6
|7
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|16
|11
|7 T. WOLDETENSAE
|09:00
|0
|0/0
|0/2
|0/0
|2
|1
|3
|0
|0
|0
|0
|2
|0
|-3
|-1
|10 T. CAUPAIN
|30:00
|12
|3/8
|2/7
|0/0
|0
|6
|6
|3
|0
|0
|1
|0
|0
|3
|11
|11 B. WILLIAMS
|13:00
|4
|2/2
|0/0
|0/0
|1
|1
|2
|0
|2
|1
|0
|4
|0
|5
|1
|16 L. UGLIETTI
|16:00
|3
|0/1
|1/1
|0/0
|2
|1
|3
|5
|0
|0
|0
|0
|2
|21
|12
|20 L. SEVERINI
|19:00
|9
|0/0
|3/7
|0/0
|1
|3
|4
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|1
|6
|26 J. ECHENIQUE
|21:00
|15
|6/8
|0/0
|3/8
|1
|1
|2
|1
|1
|2
|2
|5
|5
|3
|14
|19 F. CARBONI / 31 M. VITALI
|01:00
|0
|0/0
|0/0
|0/0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|-4
|0
|ΣΥΝΟΛΑ (TOTALS)
|200
|84
|24/38
|9/33
|9/16
|13
|30
|43
|18
|8
|4
|7
|26
|19
|0
|94
|VIRTUS OLIDATA BOLOGNA (Coach: Dusko Ivanovic)
|# PLAYER
|MIN
|PTS
|2P
|3P
|FT
|OR
|DR
|TR
|AS
|ST
|BL
|TO
|PF
|FO
|+/-
|VAL
|3 C. EDWARDS
|24:00
|17
|2/8
|2/8
|7/10
|1
|3
|4
|1
|0
|0
|3
|2
|8
|-11
|15
|30 M. MORGAN
|26:00
|13
|0/3
|3/7
|4/4
|1
|1
|2
|1
|0
|0
|0
|2
|3
|-5
|9
|21 D. ALSTON
|31:00
|12
|3/4
|1/5
|3/5
|0
|3
|3
|3
|0
|0
|2
|1
|5
|-4
|13
|35 M. R. DIOUF
|12:00
|7
|2/5
|0/0
|3/6
|1
|2
|3
|0
|0
|0
|0
|3
|4
|-6
|5
|31 A. DIARRA
|13:00
|6
|3/3
|0/0
|0/0
|0
|4
|4
|0
|1
|1
|0
|2
|0
|1
|8
|7 S. NIANG
|13:00
|4
|2/2
|0/0
|0/0
|1
|5
|6
|1
|0
|0
|0
|2
|0
|-12
|9
|23 D. HACKETT
|04:00
|3
|0/1
|1/2
|0/0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|1
|-6
|1
|34 K. JALLOW
|25:00
|3
|1/3
|0/0
|1/3
|0
|4
|4
|5
|3
|0
|1
|3
|2
|2
|4
|9 A. SMAILAGIC
|15:00
|2
|1/1
|0/2
|0/0
|1
|1
|2
|0
|1
|0
|1
|1
|1
|-9
|2
|45 N. AKELE
|13:00
|2
|1/2
|0/1
|0/0
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|1
|1
|0
|2
|-1
|24 F. FERRARI
|17:00
|1
|0/1
|0/2
|1/2
|3
|1
|4
|2
|0
|0
|0
|0
|2
|-21
|5
|2 M. BAIOCCHI
|07:00
|0
|0/1
|0/0
|0/0
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|-1
|0
|ΣΥΝΟΛΑ (TOTALS)
|200
|70
|15/29
|7/27
|19/30
|8
|26
|34
|14
|10
|1
|2
|19
|26
|-
|70
