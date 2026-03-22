Η Ρέτζιο Εμίλια του Δημήτρη Πρίφτη ήταν η μεγάλη νικήτρια απέναντι στην Βίρτους Μπολόνια, της οποίας επικράτησε με χαρακτηριστική ευκολία με σκορ 84-70.

Ισοπεδωτική ήταν η ομάδα του Δημήτρη Πρίφτη στο παιχνίδι για την 23η αγωνιστική του ιταλικού πρωταθλήματος, καθώς υποχρέωσε την πρωτοπόρο Βίρτους στην 4η ήττα της στο φετινό πρωτάθλημα. Αντίστοιχα αυτή ήταν η 10η νίκη της Ρέτζιο Εμίλια παραμένοντας μέσα στις θέσεις των playoffs.

Τα πάντα κρίθηκαν στην 2η και στην 3η περίοδο, όταν η Ρέτζιο δέχθηκε συνολικά 26 πόντους από την Βίρτους και το επιμέρους σκορ στο συγκεκριμένο διάστημα να ήταν 49-26! Ίσως και το τελικό σκορ να αδικεί την απόλυτη κυριαρχία που είχε η ομάδα του Έλληνα τεχνικού στην συγκεκριμένη αναμέτρηση.

Ο πρώην παίκτης του Προμηθέα Πάτρας, Χάιμε Ετσενίκε είχε 15 πόντους και ήταν ο πρώτος σκόρερ των νικητών, ενώ ξεχώρισαν επίσης οι Τζέιλεν Μπάρφορντ (14π.), Τρόι Κιουπέιν (12π.) και Ρικάρντο Ροσάτο (10π.)

Για την Βίρτους Μπολόνια που έχει μπροστά της τον μεγάλο ιταλικό «εμφύλιο» στην Euroleague κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο, ο Κάρσεν Έντουαρντς είχε 17 πόντους, ενώ τον ακολούθησαν οι Ματ Μόργκαν (13π.) και Ντέρικ Άλστον (12π.)

Τα δεκάλεπτα: 20-25, 45-37, 69-51, 84-70.

UNA HOTELS REGGIO EMILIA (Coach: Dimitris Priftis) # PLAYERS MIN PTS 2P 3P FT OR DR TR AS ST BL TO PF FO +/- VAL 0 J. BARFORD 26:00 14 4/6 2/7 0/0 0 1 1 2 0 0 1 2 3 16 12 2 S. BROWN 24:00 11 4/7 0/3 3/5 1 3 4 5 1 0 3 3 4 3 18 4 JT THOR 25:00 6 2/2 0/2 2/2 3 4 7 0 2 0 0 4 1 9 6 6 R. ROSSATO 16:00 10 3/4 1/4 1/1 1 6 7 1 1 0 0 3 1 16 11 7 T. WOLDETENSAE 09:00 0 0/0 0/2 0/0 2 1 3 0 0 0 0 2 0 -3 -1 10 T. CAUPAIN 30:00 12 3/8 2/7 0/0 0 6 6 3 0 0 1 0 0 3 11 11 B. WILLIAMS 13:00 4 2/2 0/0 0/0 1 1 2 0 2 1 0 4 0 5 1 16 L. UGLIETTI 16:00 3 0/1 1/1 0/0 2 1 3 5 0 0 0 0 2 21 12 20 L. SEVERINI 19:00 9 0/0 3/7 0/0 1 3 4 1 1 0 0 3 0 1 6 26 J. ECHENIQUE 21:00 15 6/8 0/0 3/8 1 1 2 1 1 2 2 5 5 3 14 19 F. CARBONI / 31 M. VITALI 01:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 0 ΣΥΝΟΛΑ (TOTALS) 200 84 24/38 9/33 9/16 13 30 43 18 8 4 7 26 19 0 94