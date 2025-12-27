Ντόρσεϊ: «Στο τέλος σουτάραμε κάποια κρίσιμα σουτ και ευτυχώς καταφέραμε να τα βάλουμε»

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, μίλησε αμέσως μετά την επικράτηση του Ολυμπιακού επί της Βίρτους (94-97) στην Μπολονία και ανέφερε τα στοιχεία που έδωσαν τη νίκη στην ομάδα του.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Βίρτους στην Μπολόνια με 97-94 για την 18η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης αναφέρθηκε στα σπουδαία σουτ που έβαλε η ομάδα του που τους χάρισαν τη νίκη στο τέλος.

Αναλυτικά όσα είπε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ:

«Στο τέταρτο δεκάλεπτο το κάναμε πολύ δύσκολο για τους εαυτούς μας, τους αφήσαμε να επιστρέψουν στο ματς και αναρωτιόμαστε πώς το κάναμε έτσι. Ξέραμε ότι θα ήταν πολύ δύσκολο, ξέραμε ότι θα συνεχίσουν να παλεύουν αν αντέξουμε την πίεσή τους.

Στο τέλος σουτάραμε κάποια κρίσιμα σουτ και ευτυχώς καταφέραμε να τα βάλουμε. Μπαίνουμε στη νέα χρονιά με δύο συνεχόμενες νίκες στην Euroleague, όμως έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας και πρέπει να συνεχίσουμε να παλεύουμε με τον ίδιο ρυθμό και την ίδια ένταση».