Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Φενέρμπαχτσε (6/1, 19:45, LIVE από το Gazzetta), με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να μην υπολογίζει στον Νίκολα Μιλουτίνοφ, ενώ η συμμετοχή του Φρανκ Νιλικίνα είναι εξαιρετικά αμφίβολη.

Ο Ολυμπιακός αρχίζει τις υποχρεώσεις του στον β’ γύρο της EuroLeague στην Ulker Sports Arena απέναντι στη Φενέρμπαχτσε (19:45, LIVE από το Gazzetta), με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ να τίθεται νοκ άουτ από την αναμέτρηση με τους πρωταθλητές Ευρώπης.

Ο Σέρβος σέντερ ταλαιπωρείται από υπερεπιγονατιδικό αιμάτωμα στο αριστερό γόνατο, μετά το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, κάτι που δεν του επέτρεψε να αγωνιστεί ούτε στον αγώνα με τον Άρη. Όσον αφορά τον Φρανκ Νιλικίνα, η συμμετοχή του θα κριθεί την τελευταία στιγμή.Ο Γάλλος γκαρντ ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στο πόδι, μετά από γλίστρημα που είχε στο πρώτο ημίχρονο κόντρα στον Άρη.

Φέτος, ο Μιλουτίνοφ μετράει 11 πόντους, 7.7 ριμπάουντ και 1.6 ασίστ σε 18 συμμετοχές στη EuroLeague, όλες ως βασικός με τον Ολυμπιακό, ο οποίος έκλεισε ιδανικά τον πρώτο γύρο με το «διπλό» στο Telekom Center Athens απέναντι στον Παναθηναϊκό και συνεχίζει από την 7η θέση της κατάταξης με ρεκόρ 11-7.

Έτσι, ο Μπαρτζώκας υπολογίζει ως καθαρούς σέντερ τους Χολ και Κώστα Αντετοκούνμπο, με τον Πίτερς να δίνει λύσεις στη θέση «5», εφόσον χρειαστεί.