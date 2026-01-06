Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Φενέρμπαχτσε, ενώ ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Αρμάνι, στο πλαίσιο της 20ής αγωνιστικής – Οι ώρες και τα κανάλια των αγώνων.

Η κανονική περίοδος στη EuroLeague βρίσκεται στου δρόμου τα μισά και το βράδυ της Τρίτης 6/1 οι ομάδες ξεκινούν τις υποχρεώσεις τους στον δεύτερο γύρο της διοργάνωσης, αρχής γενομένης από τον αγώνα του Ολυμπιακού στην Ulker Sports Arena απέναντι στη Φενέρμπαχτσε (19:45, LIVE από το Gazzetta).

Οι «ερυθρόλευκοι» έκλεισαν ιδανικά τον πρώτο γύρο με το «διπλό» στο Telekom Center Athens απέναντι στον Παναθηναϊκό και πλέον στρέφονται στο ματς με τη Φενέρ. Στο μεσοδιάστημα ενισχύθηκαν με την προσθήκη του Ταϊρίκ Τζόουνς, ο οποίος βρίσκεται ήδη στην Αθήνα για λογαριασμό των Πειραιωτών. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από το Novasports 4HD.

Όσον αφορά τον Παναθηναϊκό, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν υποδέχεται την Αρμάνι Μιλάνο με στόχο την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα (21:15, LIVE από το Gazzetta).

Στη χθεσινή προπόνηση του Παναθηναϊκού συμμετείχε κανονικά ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, μετά το σφίξιμο που ένιωσε στη γάμπα πριν από την αναμέτρηση με την Καρδίτσα, όπου είχε προφυλαχθεί. Πλέον, μένει να φανεί αν θα χρησιμοποιηθεί από τον Αταμάν, ο οποίος δεν υπολογίζει στον Ντίνο Μήτογλου. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.

Το πρόγραμμα της 20ής αγωνιστικής

Τρίτη 6/1

19:45 Φενέρμπαχτσε - Ολυμπιακός

20:30 Μονακό - Παρτίζαν

21:00 Ερυθρός Αστέρας - Βαλένθια

21:00 Βιλερμπάν - Ρεάλ Μαδρίτης

21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ - Dubai Basketball

21:15 Παναθηναϊκός - Αρμάνι Μιλάνο

21:30 Μπαρτσελόνα - Μακάμπι Τελ Αβίβ

21:30 Βίρτους Μπολόνια - Ζάλγκιρις Κάουνας

Τετάρτη 7/1

19:30 Αναντολού Εφές - Παρί

21:30 Μπάγερν Μονάχου - Μπασκόνια

Κατάταξη

Βαλένθια 13-6 Χάποελ Τελ Αβίβ 13-6 * Φενέρμπαχτσε 12-6 Μονακό 12-7 Παναθηναϊκός 12-7 Μπαρτσελόνα 12-7 * Ολυμπιακός 11-7 Ζάλγκιρις Κάουνας 11-8 Ερυθρός Αστέρας 11-8 Ρεάλ Μαδρίτης 11-8 Βίρτους Μπολόνια 9-10 Αρμάνι Μιλάνο 9-10 Dubai Basketball 9-10 Μακάμπι Τελ Αβίβ 8-11 Παρί 6-13 Μπασκόνια 6-13 Αναντολού Εφές 6-13 Μπάγερν Μονάχου 6-13 Βιλερμπάν 6-13 Παρτίζαν 6-13

* Εκκρεμεί το Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε