Βίρτους - Ολυμπιακός: Τα τρία εύστοχα τρίποντα του Φουρνιέ στο ημίχρονο
Ο Εβάν Φουρνιέ ήταν… καυτός στο πρώτο ημίχρονο κόντρα στη Βίρτους, ευστοχώντας σε τρία τρίποντα με την EuroLeague να τον αποθεώνει.
Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται στην Μπολόνια από τη Βίρτους, για την 18η αγωνιστική της EuroLeague.
Ο Εβάν Φουρνιέ ήταν… καυτός έξω από τη γραμμή των 6.75μ στο πρώτο ημίχρονο, ευστοχώντας σε τρία από τα τέσσερα τρίποντα που επιχείρησε.
Η EuroLeague, αποθέωσε τον Γάλλο γκαρντ του Ολυμπιακού, που ολοκλήρωσε το πρώτο μέρος με 9 πόντους (3/4 τρίποντα, 0/1 δίποντα) και ένα κλέψιμο.
Δείτε ΕπίσηςΠαναθηναϊκός: Πράττει σωστά με Γιουρτσεβέν ο Άταμαν;
Δείτε τα τρίποντα του Φουρνιέ:
Shots going in @EvanFourmizz pic.twitter.com/s5ARDgXw9x— EuroLeague (@EuroLeague) December 26, 2025
@Photo credits: twitter/EuroLeague
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.