Βίρτους - Ολυμπιακός: Τα τρία εύστοχα τρίποντα του Φουρνιέ στο ημίχρονο

Ο Εβάν Φουρνιέ ήταν… καυτός στο πρώτο ημίχρονο κόντρα στη Βίρτους, ευστοχώντας σε τρία τρίποντα με την EuroLeague να τον αποθεώνει.

Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται στην Μπολόνια από τη Βίρτους, για την 18η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Εβάν Φουρνιέ ήταν… καυτός έξω από τη γραμμή των 6.75μ στο πρώτο ημίχρονο, ευστοχώντας σε τρία από τα τέσσερα τρίποντα που επιχείρησε.

Η EuroLeague, αποθέωσε τον Γάλλο γκαρντ του Ολυμπιακού, που ολοκλήρωσε το πρώτο μέρος με 9 πόντους (3/4 τρίποντα, 0/1 δίποντα) και ένα κλέψιμο.

Δείτε τα τρίποντα του Φουρνιέ:

 

