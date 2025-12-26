Η Μονακό με εξαιρετικό τον Έλι Οκόμπο επιβλήθηκε (100-95) της Ρεάλ στο πριγκιπάτο για την 18η αγωνιστική της Euroleague.

Με «όπλο» τον επιθετικό πλουραλισμό και τον Έλι Οκόμπο να σηκώνει το βάρος επιθετικά σε σημαντικά κομμάτια του παιχνιδιού η Μονακό κυριάρχησε (100-95) της Ρεάλ στο «Salle Gaston Medecin» για την 18η αγωνιστική της Euroleague. Ο Οκόμπο τελείωσε τον αγώνα με 22 πόντους, ενώ άλλοι πέντε παίκτες (Ντιάλο, Μίροτιτς, Στραζέλ, Νέντοβιτς και Τζέιμς) είχαν διψήφιο αριθμό πόντων.



Η Ρεάλ στηρίχθηκε αρχικά στον Έντι Ταβάρες (21 πόντους, 11 ριμπάουντ) και στη συνέχεια στον Φακούντο Καμπάτσο (28 πόντους, 5 ριμπάουντ και 10 ασίστ), όμως αυτό δεν ήταν αρκετό. Πλέον οι μονεγάσκοι έχουν 11 νίκες και 7 ήττες, ενώ το ρεκόρ των Μαδριλένων γίνεται 10-8.

Μονακό-Ρεάλ: Ο αγώνας

Η Μονακό στο ξεκίνημα της αναμέτρησης είχε τον έλεγχο (9-4 στο 3.20’’) με τους Μάικ Τζέιμς και Έλι Οκόμπο. Η Ρεάλ αντέδρασε και ακουμπώντας την μπάλα στον Έντι Ταβάρες και πέρασε μπροστά (13-16 στο 6.40’’). Με τη συνδρομή του Άλφα Ντιάλο οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη έφεραν ισορροπία (18-18 στο 8’) την ώρα που στα πρώτα 8λεπτά ο Έντι Ταβάρες είχε ήδη φτάσει τους 15 πόντους (με 7/9 δίποντα και 7 ριμπάουντ) κάνοντας... πάρτι στη ρακέτα της Μονακό. Οι μονεγάσκοι έκλεισαν το πρώτο 10λεπτο προηγούμενοι με βραχεία κεφαλή (21-20 στο 10’).

Στη δεύτερη περίοδο, η Μονακό «έχτισε» μια διαφορά 7 πόντων (34-27 στο 15’), καθώς ο Έντι Ταβάρες δεν είχε σκορ. Οι λύσεις από τους Χεζόνια και Οκέκε επέτρεψαν στην ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο να επιστρέψει μειώνοντας στους 3 πόντους (37-34 στο 18’), ωστόσο οι γηπεδούχοι είχαν τον τρόπο να ξεφύγουν ξανά (43-36 στο 19’) πριν πάνε στα αποδυτήρια μ’ ένα +4 (47-43 στο 20’).

Στα πρώτα λεπτά της τρίτης περιόδου οι παίκτες της Μονακό κυριάρχησαν πλήρως (52-43 στο 21.30’’ και 57-48 στο 23.20’’) με τους Νέντοβιτς, Στραζέλ, όμως με μεγαλύτερη πίεση στην άμυνα και τον Φακούντο Καμπάτσο να δίνει λύσεις η Ρεάλ σταδιακά επέστρεψε (61-57 στο 25.30’’) και έκλεισε το τρίτο 10λεπτο σε απόλυτη ισορροπία (70-70 στο 30’).

Στην τελευταία περίοδο, η Μονακό ήταν κυριαρχική και δεν άφησε περιθώρια στη Ρεάλ ανοίγοντας το σκορ (89-77 στο 36’) κρατώντας χαμηλά σε παραγωγικότητα τους Ισπανούς. Στα τελευταία λεπτά κάποια μεγάλα σουτ του Φακούντο Καμπάτσο επέτρεψαν απλώς στη «βασίλισσα» να μειώσει την τελική διαφορά, καθώς το παιχνίδι το έκριναν ο Οκόμπο, ο Νέντοβιτς, ο Μίροτιτς και ο Στραζέλ νωρίτερα...



Ο MVP: Ο Έλι Οκόμπο τελείωσε τον αγώνα με 22 πόντους (5/5 ελεύθερες βολές, 7/11 δίποντα, 1/3 τριπ.), 2 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 28:29 λεπτά συγκεντρώνοντας19 βαθμούς στο PIR.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Φακούντο Καμπάτσο ήταν εντυπωσιακός τελειώνοντας τον αγώνα με 28 πόντους, 5 ριμπάουντ, 10 ασίστ και 3 κλεψίματα σε 30:09 λεπτά φτάνοντας στους 41 βαθμούς στο PIR, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό για να αποτρέψει την ήττα για την ομάδα του.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 17 επιθετικά ριμπάουντ της Μονακό απέναντι στην δυνατή «φρόντ-λάιν» της Ρεάλ έπαιξαν καταλυτικό ρόλο στην εξέλιξη του αγώνα.

Τα δεκάλεπτα: 21-20, 47-43, 70-70, 100-95.

AS Monaco FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 0 E. Okobo * 28:29 22 8/14 57.1% 7/11 63.6% 1/3 33.3% 5/5 100% 1 1 2 2 1 3 0 0 19 4 J. Blossomgame * 19:18 6 3/5 60.0% 3/4 75.0% 0/1 0% 0/0 0% 2 2 4 0 3 1 0 0 5 6 D. Michineau 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 D. Theis * 18:33 8 3/8 37.5% 3/5 60.0% 0/3 0% 2/2 100% 1 6 7 1 4 1 0 1 9 11 A. Diallo * 24:19 11 4/9 44.4% 4/7 57.1% 0/2 0% 3/5 60% 5 2 7 2 3 2 1 0 11 13 K. Hayes 19:37 4 2/3 66.7% 2/3 66.7% 0/0 0% 0/0 0% 2 5 7 1 5 0 3 2 13 22 T. Tarpey 05:11 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 0 1 0 0 0 1 0 2 23 J. Begarin 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 N. Nedovic 17:02 12 5/6 83.3% 3/4 75.0% 2/2 100% 0/0 0% 0 3 3 0 3 2 1 1 12 32 M. Strazel 20:09 12 4/9 44.4% 2/6 33.3% 2/3 66.7% 2/2 100% 0 0 0 4 1 0 2 0 18 33 N. Mirotic 18:45 10 3/8 37.5% 1/2 50.0% 2/6 33.3% 2/2 100% 0 1 1 2 2 1 0 1 8 55 M. James * 28:37 15 5/12 41.7% 3/8 37.5% 2/4 50% 3/4 75% 2 2 4 5 1 3 1 0 14 TOTAL 200:00 100 37/74 50.0% 28/50 56.0% 9/24 37.5% 17/20 85.0% 17 23 40 17 23 13 9 5 115