Ο Ίφε Λούντμπεργκ αποτελεί προτεραιότητα για την Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Την παραμονή του Ίφε Λούντμπεργκ θέλουν στην Μακάμπι Τελ Αβίβ υπογράφοντας μαζί του ένα νέο συμβόλαιο. Ο Δανός γκαρντ κατόπιν εισήγησης του Όντεντ Κάτας αποτελεί προτεραιότητα, όσον αφορά την διατήρηση του έμψυχου δυναμικού της ομάδας και γι’ αυτό η διοίκηση της «ομάδας του λαού» έχει ενημερώσει τον ατζέντη του πως θέλουν να μιλήσουν άμεσα για νέο συμβόλαιο.

Έχει περάσει σχεδόν ενάμιση μήνας από τότε που ο Ίφε Λούντμπεργκ εντάχθηκε στη Μακάμπι Τελ Αβίβ και είναι ήδη σαφές ότι ο Δανός γκαρντ ήταν ακριβώς αυτό που έψαχναν οι Ισραηλινοί για να καλύψουν τις περιφερειακές αδυναμίες τους.

Ο δυναμικός γκαρντ έγινε γρήγορα ένας παράγοντας του παιχνιδιού που συνδέει την πεντάδα του Όντεντ Κατάς και είναι ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες στο πρόσφατο σερί που περιλαμβάνει 4 συνεχόμενες νίκες στην Euroleague.

Γι’ αυτό τον λόγο η διοίκηση της Μακάμπι επικοινώνησε με τον εκπρόσωπο του παίκτη προκειμένου να συζητήσουν το συντομότερο για ένα νέο συμβόλαιο.

Ο Ίφε Λούντμπεργκ έχει προσφορές από άλλες ομάδες στην Ευρώπη, αλλά είναι ικανοποιημένος από το περιβάλλον και τις συνθήκες που συνάντησε στη Μακάμπι Τελ Αβίβ και γι’ αυτό δίνει προτεραιότητα στο θέμα της συζήτησης για ένα νέο συμβόλαιο.

Άλλωστε, ο Λούντμπεργκ είναι ένας από τους σημαντικότερους παίκτες της Ισραηλινής ομάδας το τελευταίο διάστημα. Μάλιστα, στην πρόσφατη νίκη επί της Βαλένθια, είχε 12 πόντους και 7 ασίστ, ενώ εναντίον του Ντουμπάι πέτυχε 13 πόντους και μοίρασε 4 ασίστ, γεγονός που γανερώνει την επίδραση του στον τρόπο παιχνιδιού της ομάδας.

