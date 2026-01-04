Μακάμπι - Χάποελ Γκιλμπόα 89-64: Στο ρελαντί με Μπλατ πριν τη διαβολοβδομάδα
Την 11η νίκη της σε 12 ματς του πρωταθλήματος Ισραήλ (11-1) σημείωσε η Μακάμπι Τελ Αβίβ καθώς δεν είχε πρόβλημα να επικρατήσει εντός έδρας της Χάποελ Γκιλμπόα.
Ουσιαστικά ξέσπασε πάνω στους αντιπάλους της μετά το «βαρύ» -24 από την Μπάγερν στο Μόναχο και λίγο πριν από την διπλή αγωνιστική που έρχεται στην Euroleague και τα δύο πολύ δύσκολα παιχνίδια στην Ισπανία απέναντι σε Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης.
Ο Ταμίρ Μπλατ ήταν εκείνος που έκανε την διαφορά έχοντας 21 πόντους με 5/10 τρίποντα, ενώ ακολούθησαν οι Χόαρντ (12π.), Λιφ (11π.) και Σόρκιν (11π.) Κι όλα αυτά στη σκιά του τραυματισμού του Λόνι Γουόκερ στον ώμο ο οποίος αναμένεται να απουσιάσει τον επόμενο 1.5 μήνα
Τα δεκάλεπτα: 17-16, 40-31, 65-52, 89-64.
