Ο γκαρντ της Παρί Ναντίρ Ιφί δηλώνει πως θα είναι από τους καλύτερους παίκτες της Ευρώπης τα επόμενα χρόνια και δεν έχει προτίμηση σε Παρτίζαν ή Ερυθρό Αστέρα.

Σημείο αναφοράς στη μεγάλη νίκη της Παρί επί του Ερυθρού Αστέρα (102-92) αποτέλεσε ο Ναντίρ Ιφί. Ο γκαρντ της γαλλικής ομάδας τελείωσε τον αγώνα με 15 πόντους, 2 ριμπάουντ και 6 ασίστ σε 17:52 λεπτά συμμετοχής.

«Μεγάλη νίκη και καλή εμφάνιση απέναντι σε μία ομάδα που παίζει εκπληκτικά από όταν ο Σάσα Ομπράντοβιτς έγινε προπονητής. Καλό ματς, ήμασταν τρομεροί στην άμυνα. Σκόραραν μόλις 58 πόντους στις τρεις πρώτες περιόδους, αυτό ήταν εκπληκτικό για εμάς» ήταν το πρώτο σχόλιο του 23χρονου άσου.

Στη συνέχεια ρωτήθηκε αν είναι έτοιμος να διεκδικήσει το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη (MVP) και επισήμανε: «Στο μέλλον, θα το κυνηγήσω! Θα είμαι σίγουρα ένας από τους καλύτερους παίκτες στην Ευρώπη τα επόμενα χρόνια. Έτσι ελπίζω τουλάχιστον. Τώρα, το πιο σημαντικό είναι να βοηθήσω την ομάδα μου να κερδίζει κάθε εβδομάδα. Για να είμαι ο MVP, η ομάδα μου πρέπει να είναι πρώτη στη βαθμολογία, οπότε πρέπει να φροντίσω την ομάδα μου».

Όσο για την ατμόσφαιρα στο Βελιγράδι και αν θα έπαιζε ποτέ στη Σερβία, ξεκαθάρισε: «Το βασικό για εμένα είναι το μπάσκετ, αγαπάω το παιχνίδι. Το κοινό είναι καταπληκτικό. Λατρεύω μία ατμόσφαιρα όπου και αν αυτή είναι και είναι ξεχωριστό να τους βλέπεις στο Βελιγράδι και να παίζεις αυτά τα ματς. Δεν έχω προτίμηση για τις ομάδες, και οι δύο είναι το ίδιο για εμένα γιατί παίζουν στο ίδιο γήπεδο και έχουν τον ίδιο αριθμό οπαδών στις κερκίδες. Φυσικά, θα έπαιζα, γιατί όχι; Και οι δύο ομάδες (παρτίζαν και Ερυθρός Αστέρας) έχουν μεγάλους στόχους και οπαδούς που περιμένουν πολλά από τους παίκτες και τις ομάδες. Θα ήταν μεγάλη πρόκληση για εμένα στο μέλλον».





