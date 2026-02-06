Ολυμπιακός: Η μέρα, η ώρα και o επόμενος αντίπαλος στη EuroLeague
Ο Ολυμπιακός ξεπέρασε το εμπόδιο της Βίρτους Μπολόνια και πλέον έχει μπροστά του την αναμέτρηση με τον Ερυθρό Αστέρα, στο πλαίσιο της 28ης αγωνιστικής της EuroLeague.
Οι Πειραιώτες υποδέχονται στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας τους «ερυθρόλευκους» του Βελιγραδίου το βράδυ της Πέμπτης 12 Φεβρουαρίου στις 21:15.
Στον αγώνα του α’ γύρου, ο Ερυθρός Αστέρας είχε επικρατήσει του Ολυμπιακού με 91-80.
Οι Σέρβοι βρίσκονται στην τρίτη θέση της κατάταξης στον Β' όμιλο της Αδριατικής Λίγκας με ρεκόρ 11-4.
