Ποια είναι τα εντυπωσιακά επιτεύγματα της επιστροφής στους πάγκους του Σβέτισλαβ Πέσιτς, ο οποίος ηγείται για δεύτερη φορά της Μπάγερν Μονάχου.

Μοναδικά επιτεύγματα συνοδεύουν την επιστροφή του Σβέτισλαβ Πέσιτς στους πάγκους της Euroleague, για λογαριασμό της Μπάγερν Μονάχου.

Ο Σέρβος τεχνικός στον αγώνα εναντίον της Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη, ήταν 76 ετών, τριών μηνών και 25 ημερών, ξεπερνώντας τον Άιτο Γκαρσία Ρενέσες, ο οποίος οδήγησε το 2021 την Άλμπα Βερολίνου στον αγώνα εναντίον του Ερυθρού Αστέρα σε ηλικία 74 ετών, τεσσάρων μηνών και 19 ημερών.

Ο γεννημένος στο Νόβισαντ το 1943 Σβέτισλαβ Πέσιτς κάθισε για δεύτερη φορά στον πάγκο της Μπάγερν στην ήττα (72-82) από την Χάποελ στην SAP Arena, γράφοντας ιστορία, καθώς έγινε ο γηραιότερος προπονητής (76 ετών) που βρέθηκε σε πάγκο ομάδας της Euroleague.

Το πάθος του για το μπάσκετ, η αποφασιστικότητά του να συνεχίσει να προσφέρει, αλλά και η μεγάλη εμπειρία του αποτελούν λόγους για να αποδεχθεί την πρόκληση της γερμανικής ομάδας.

Όταν ο Σβέτισλαβ Πέσιτς, σε ηλικία 40 ετών, κάθονταν στον πάφκο της Μπόσνα Σαράγεβο για το Ευρωπαϊκό Κύπελλο τον Σεπτέμβριο του 1983, κανένας από τους νυν παίκτες της EuroLeague δεν είχε γεννηθεί! Ούτε είχαν γεννηθεί τρεις από τους προπονητές! Ο λόγος για τους Πέπε Ποέτα (Αρμάνι Μιλάνο), Πάολο Γκαλμπιάτι (Μπασκόνια) και Πιερί Πουπέ (Βιλερμπάν).

«Κάποιες στιγμές ένιωθα ότι η Χάποελ έπαιζε πέντε εναντίον μηδέν. Οι αντίπαλοι πρέπει να νιώθουν την παρουσία μας και τη σκληράδα μας. Το δεύτερο ημίχρονο ήταν λίγο καλύτερο, αλλά το καθήκον μας είναι να βελτιώσουμε την άμυνά μας για τα επερχόμενα παιχνίδια, είτε στο γερμανικό πρωτάθλημα, είτε στην EuroLeague» υποστήριξε στέλνοντας σαφές μήνυμα προς όλους τους παίκτες του.



