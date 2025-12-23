Μπάγερν - Χάποελ 72-82: Επίδειξη δύναμης και συνεχίζει μόνη πρώτη

Η Χάποελ Τελ Αβίβ, έκανε επίδειξη δύναμης στη Γερμανία, επικρατώντας της Μπάγερν με 72-82 , στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Η Χάποελ Τελ Αβίβ, επικράτησε της Μπάγερν με 82-72, στη Γερμανία και έφτασε άνετα στις 13 νίκες στην EuroLeague.

Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη, ήταν ανώτερη, καθόλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, κάνοντας επίδειξη δύναμης κόντρα στους Γερμανούς, στο ντεμπούτο του Σβέτισλαβ Πέσιτς στην Μπάγερν.

Μπάγερν - Χάποελ: Ο αγώνας

Η Χάποελ, έδειξε από νωρίς την ανωτερότητά της στην αναμέτρηση, παίρνοντας διψήφια διαφορά (10-21), 10’, με τον Ελάιζα Μπράιαντ να δημιουργεί αλλά και να σκοράρει, έχοντας 7 πόντους (3/5 δίποντα, 1/1 βολές), 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, μετά το πέρας του πρώτου δεκαλέπτου.

Τα επιθετικά ριμπάουντ που κέρδιζε η ομάδα του Ιτούδη ήταν το «κλειδί», προκειμένου να κρατήσουν το υπέρ τους προβάδισμα και να συνεχίσουν να έχουν τον έλεγχο του αγώνα. (19-29), 15’.

 

Στη συνέχεια, η Μπάγερν, βελτίωσε την άμυνά της και μείωσε στους τέσσερις, με καλάθι του Λούτσιτς (26-30), 17’.

Ένα επιθετικό ξέσπασμα του Μπράιαντ ήταν αρκετό για τους Ισραηλινούς και με (14-5) επιμέρους σκορ, διεύρυναν τη διαφορά τους, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με +12 (32-44), 20’.

Το ξεκίνημα, μετά την ανάπαυλα του ημιχρόνου βρήκε αμφότερες τις ομάδες να έχουν πιο βιαστικές επιλογές στην επίθεση και να μην είναι το ίδιο αποτελεσματικές.

Οι γηπεδούχοι, αντιμετώπισαν πρόβλημα στην επίθεσή τους, με τη Χάποελ να το εκμεταλλεύεται και μετά από σερί 16-0, η διαφορά εκτοξεύτηκε στο +23, μετά από τρίποντο και φάουλ του Μπλάκλεϊ.(39-62), 27’

Στα πρώτα λεπτά του τελευταίου δεκαλέπτου, οι φιλοξενούμενοι, συνέχισαν να «βομβαρδίζουν» το καλάθι της Μπάγερ.

Προς το φινάλε της αναμέτρησης, το σύνολο του Ιτούδη, χαλάρωσε την άμυνά του και αυτό είχε ως αποτέλεσμα τους γηπεδούχους να πλησιάζουν μέχρι τους 10 (72-82), 40'.

Η Χάποελ, έλεγξε τα τελευταία δευτερόλεπτα και πήρε το «διπλό», που την κράτησε στην πρώτη θέση της βαθμολογίας.

Τα δεκάλεπτα: 14-21, 32-44, 46-66, 72-82

MVP ΗΤΑΝ ΟΕλάιζα Μπράιαντ με 18 πόντους (6/10 δίποντα, 1/1 τρίποντα, 3/3 βολές), 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ, συγκεντρώνοντας 21 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ ΗΤΑΝ ΟΑντρέας Ομπστ με 18 πόντους.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ… Το 28.6% στα τρίποντα της Χάποελ.

FC Bayern MunichFG2PT FG3PT FGFTREB
Head coach: Svetislav PesicMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
1O. Da Silva *17:4584/757.1%0/00%0/00%202222106
5N. Giffey11:3900/00%0/10%0/00%011312101
7J. Voigtmann *14:5300/10%0/10%0/00%123222001
10J. Jessup20:4830/20%1/333.3%0/00%224211104
11V. Lucic *19:3893/560%1/250%0/20%011050006
13A. Obst *24:04182/450%3/837.5%5/5100%0001301016
16S. Jovic *20:0751/333.3%1/1100%0/00%033242006
21J. Hollatz14:2920/00%0/20%2/2100%022041203
22I. Mike22:15114/757.1%1/333.3%0/00%1453600113
26S. Dinwiddie09:1500/00%0/20%0/00%00012300-43
32W. Gabriel14:2941/333.3%0/00%2/633.3%224051013
33D. McCormack10:38126/6100%0/00%0/10%0110501115
TOTAL200:007221/3855.3%7/2330.4%9/1656.3%1120311640147375

Hapoel IBI Tel AvivFG2PT FG3PT FGFTREB
Head coach: Dimitris ItoudisMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0J. Motley05:5342/366.7%2/366.7%0/00%0/20%000010001
1C. Jones19:44124/850%2/450%2/450%2/2100%011222018
2A. Blakeney20:14124/850%1/333.3%3/560%1/1100%2570130013
3E. Bryant *24:48187/1163.6%6/1060%1/1100%3/3100%4372140021
9G. Palatin03:3900/00%0/00%0/00%0/00%00000200-2-2
11T. Ennis04:3041/250%1/1100%0/10%2/366.7%000011002
17C. Malcolm *28:0100/30%0/00%0/30%0/00%1670212044
21T. Odiase11:5941/333.3%1/333.3%0/00%2/2100%00004000-1-1
24I. Wainright *28:2020/40%0/00%0/40%2/2100%0110403000
25D. Oturu *22:08168/1266.7%8/1266.7%0/00%0/00%437321122121
26Y. Madar *20:3972/633.3%2/366.7%0/30%3/3100%022220201010
41T. Ginat10:0531/1100%1/1100%0/00%1/250%0221100055
TOTAL200:008230/6149.2%24/4060%6/2128.6%16/2080%1225371021148285
