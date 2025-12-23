Η Χάποελ Τελ Αβίβ, έκανε επίδειξη δύναμης στη Γερμανία, επικρατώντας της Μπάγερν με 72-82 , στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη, ήταν ανώτερη, καθόλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, κάνοντας επίδειξη δύναμης κόντρα στους Γερμανούς, στο ντεμπούτο του Σβέτισλαβ Πέσιτς στην Μπάγερν.

Μπάγερν - Χάποελ: Ο αγώνας

Η Χάποελ, έδειξε από νωρίς την ανωτερότητά της στην αναμέτρηση, παίρνοντας διψήφια διαφορά (10-21), 10’, με τον Ελάιζα Μπράιαντ να δημιουργεί αλλά και να σκοράρει, έχοντας 7 πόντους (3/5 δίποντα, 1/1 βολές), 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, μετά το πέρας του πρώτου δεκαλέπτου.

Τα επιθετικά ριμπάουντ που κέρδιζε η ομάδα του Ιτούδη ήταν το «κλειδί», προκειμένου να κρατήσουν το υπέρ τους προβάδισμα και να συνεχίσουν να έχουν τον έλεγχο του αγώνα. (19-29), 15’.

Στη συνέχεια, η Μπάγερν, βελτίωσε την άμυνά της και μείωσε στους τέσσερις, με καλάθι του Λούτσιτς (26-30), 17’.

Ένα επιθετικό ξέσπασμα του Μπράιαντ ήταν αρκετό για τους Ισραηλινούς και με (14-5) επιμέρους σκορ, διεύρυναν τη διαφορά τους, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με +12 (32-44), 20’.

Το ξεκίνημα, μετά την ανάπαυλα του ημιχρόνου βρήκε αμφότερες τις ομάδες να έχουν πιο βιαστικές επιλογές στην επίθεση και να μην είναι το ίδιο αποτελεσματικές.

Οι γηπεδούχοι, αντιμετώπισαν πρόβλημα στην επίθεσή τους, με τη Χάποελ να το εκμεταλλεύεται και μετά από σερί 16-0, η διαφορά εκτοξεύτηκε στο +23, μετά από τρίποντο και φάουλ του Μπλάκλεϊ.(39-62), 27’

Στα πρώτα λεπτά του τελευταίου δεκαλέπτου, οι φιλοξενούμενοι, συνέχισαν να «βομβαρδίζουν» το καλάθι της Μπάγερ.

Προς το φινάλε της αναμέτρησης, το σύνολο του Ιτούδη, χαλάρωσε την άμυνά του και αυτό είχε ως αποτέλεσμα τους γηπεδούχους να πλησιάζουν μέχρι τους 10 (72-82), 40'.

Η Χάποελ, έλεγξε τα τελευταία δευτερόλεπτα και πήρε το «διπλό», που την κράτησε στην πρώτη θέση της βαθμολογίας.

Τα δεκάλεπτα: 14-21, 32-44, 46-66, 72-82

MVP ΗΤΑΝ Ο… Ελάιζα Μπράιαντ με 18 πόντους (6/10 δίποντα, 1/1 τρίποντα, 3/3 βολές), 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ, συγκεντρώνοντας 21 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ ΗΤΑΝ Ο…Αντρέας Ομπστ με 18 πόντους.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ… Το 28.6% στα τρίποντα της Χάποελ.

FC Bayern Munich FG 2PT FG 3PT FG FT REB Head coach: Svetislav Pesic MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 1 O. Da Silva * 17:45 8 4/7 57.1% 0/0 0% 0/0 0% 2 0 2 2 2 2 1 0 6 5 N. Giffey 11:39 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 1 1 3 1 2 1 0 1 7 J. Voigtmann * 14:53 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 2 3 2 2 2 0 0 1 10 J. Jessup 20:48 3 0/2 0% 1/3 33.3% 0/0 0% 2 2 4 2 1 1 1 0 4 11 V. Lucic * 19:38 9 3/5 60% 1/2 50% 0/2 0% 0 1 1 0 5 0 0 0 6 13 A. Obst * 24:04 18 2/4 50% 3/8 37.5% 5/5 100% 0 0 0 1 3 0 1 0 16 16 S. Jovic * 20:07 5 1/3 33.3% 1/1 100% 0/0 0% 0 3 3 2 4 2 0 0 6 21 J. Hollatz 14:29 2 0/0 0% 0/2 0% 2/2 100% 0 2 2 0 4 1 2 0 3 22 I. Mike 22:15 11 4/7 57.1% 1/3 33.3% 0/0 0% 1 4 5 3 6 0 0 1 13 26 S. Dinwiddie 09:15 0 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 0 0 1 2 3 0 0 -4 3 32 W. Gabriel 14:29 4 1/3 33.3% 0/0 0% 2/6 33.3% 2 2 4 0 5 1 0 1 3 33 D. McCormack 10:38 12 6/6 100% 0/0 0% 0/1 0% 0 1 1 0 5 0 1 1 15 TOTAL 200:00 72 21/38 55.3% 7/23 30.4% 9/16 56.3% 11 20 31 16 40 14 7 3 75