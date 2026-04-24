Ο πλέι μέικερ της Παρί Ναντίρ Ιφί ως προσκεκλημένος του NFL θα ανακοινώσει ζωντανά το βράδυ του Σαββάτου (25/4) στις ΗΠΑ την τελευταία επιλογή των New Orleans Saints.

Μια ξεχωριστή τιμή επιφύλαξε το Αμερικάνικο ποδόσφαιρο (NFL) στο Ναντίρ Ιφί της Παρί σύμφωνα με δημοσίευμα της «L’ Equipe». Ο Αμερικανός γκαρντ της γαλλικής ομάδας, θα ανακοινώσει ζωντανά το βράδυ του Σαββάτου (25/4) στην αμερικανική τηλεόραση την τελευταία επιλογή των New Orleans Saints στο draft του 2026, έπειτα από πρόσκληση του NFL. Η ομάδα της Λουιζιάνα θα δώσει αγώνα κανονικής περιόδου το προσεχές φθινόπωρο στο Stade de France.

Εξοικειωμένος με το NFL και τα βορειοαμερικανικά αθλήματα που είναι ιδιαίτερα δημοφιλή στους Αμερικανούς μπασκετμπολίστες που αγωνίζονται στην Ευρώπη, ο κορυφαίος σκόρερ της Παρί, Ναντίρ Ιφί, θα ζήσει μια ασυνήθιστη εμπειρία το βράδυ του Σαββάτου (25/4), περίπου στις 21:00. Έχει προσκληθεί από το NFL να ανακοινώσει ζωντανά στην τηλεόραση (ESPN, NBC), από τη βεράντα του 22ου ορόφου του Maison de la Radio στο Παρίσι, το όνομα της τελευταίας επιλογής (6ος γύρος) των New Orleans Saints στο draft του 2026.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της προώθησης του πρώτου αγώνα κανονικής περιόδου του NFL που θα διοργανώσει η πανίσχυρη λίγκα του αμερικανικού ποδοσφαίρου στη Γαλλία, συγκεκριμένα στο Saint-Denis, στο Stade de France. Οι Saints θα αντιμετωπίσουν αντίπαλο που θα ανακοινωθεί σύντομα, όπως το ίδιο θα συμβεί και με την ημερομηνία της εκδήλωσης.

Οι Saints προετοιμάζονται στο Παρίσι ενόψει του αγώνα στο Stade de France. Η τελετή του draft NFL 2026 διεξάγεται σε τρεις ημέρες, στο Πίτσμπουργκ (Πενσιλβάνια). Την Πέμπτη (23/4) ανακοινώθηκαν οι 32 πρώτες επιλογές του πρώτου γύρου. Οι δύο επόμενοι γύροι θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή (24/4) το βράδυ, ενώ οι γύροι 4, 5, 6 και 7 θα ολοκληρώσουν την τελετή το Σάββατο (25/4), με συνολικά 257 επιλογές.

