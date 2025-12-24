Ο Σιλβέιν Φρανσίσκο δεν ήταν καλός με τον Παναθηναϊκό AKTOR και όταν αντικαταστάθηκε από τον Τόμας Μασιούλις απάντησε επιλέγοντας να μην επιστρέψει ξανά στο παρκέ.

Κρίση έχει ξεσπάσει στο εσωτερικό της Ζάλγκιρις, καθώς ο Σιλβέιν Φρανσίσκο που δεν ήταν καλός για την ομάδα του στο παιχνίδι της Euroleague με τον Παναθηναϊκό AKTOR, όταν αντικαταστάθηκε από τον προπονητή του Τόμας Μασιούλις δεν έκρυψε τη δυσαρέσκεια του και ως... απάντηση στη συνέχεια αρνήθηκε να επιστρέψει στο παρκέ.

Η γλώσσα του σώματος φανέρωνε ξεκάθαρα το πρόβλημα στις σχέσεις των δυο ανδρών, όμως ο προπονητής της λιθουανικής ομάδας έσπευσε στη συνέντευξη Τύπου να μειώσει τους... κραδασμούς. Ο Φρανσίσκο πάντως, ενοχλήθηκε ξεκάθαρα που χρειάστηκε να πάει στον πάγκο.

«Δεν θέλω να το σχολιάσω αυτό. Θα το λύσουμε εσωτερικά και πιστεύουμε ότι μετά από αυτό το παιχνίδι θα προχωρήσουμε μπροστά και θα είμαστε καλύτεροι» απάντησε όταν ρωτήθηκε αν αρνήθηκε ο παίκτης του όπως φάνηκε ξεκάθαρα να αγωνιστεί ξανά.

Πάντως, το τελευταίο διάστημα όπως υποστηρίζουν οι Λιθουανοί υπάρχουν πολλά εσωτερικά προβλήματα που θα πρέπει να επιλυθούν σύντομα με τον προπονητή να εξηγεί πως «αυτό είναι μια νέα πρόκληση στην καριέρα μου».

Βέβαια, όσον αφορά τον Σιλβέιν Φρανσίσκο που έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027, αλλά μπορεί να αποχωρήσει το καλοκαίρι του 2026, καθώς έχει buy-out, ίσως να έχει παίξει ρόλο, ώστε να «χαλάσει» το μυαλό του το ενδιαφέρον της Μπαρτσελόνα για να τον αποκτήσει το προσεχές καλοκαίρι.

Άλλωστε πριν απο μερικές εβδομάδες υπήρξε δημοσίευμα που ανέφερε ότι οι Καταλανοί θέλουν να τον αποκτήσουν το καλοκαίρι καταβάλλοντας ένα σημαντικό ποσό το οποίο δεν διαψεύστηκε από τη διοίκηση της Μπαρτσελόνα.

Είναι προφανές πως ο Τόμας Μασιούλις θα συζητήσει με τον παίκτη, ώστε να δει που οφείλεται η συμπεριφορά που επέδειξε στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό AKTOR, ώστε να επιστρέψει η κανονικότητα στην ομάδα.



