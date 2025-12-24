Παναθηναϊκός: Τα highlights του «διπλού» κόντρα στη Ζάλγκιρις
Δείτε τα highlights της νίκης του Παναθηναϊκού κόντρα στη Ζάλγκιρις στο Κάουνας.
Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να πάρει το διπλό στο... κρύο Κάουνας απέναντι στη Ζάλγκιρις με ανατροπή από το -14 πανηγυρίζοντας τη νίκη με 85-92 στην εκτός έδρας δοκιμασία για την 18η αγωνιστική της EuroLeague.
Δείτε τα highlights της αναμέτρησης
@Photo credits: eurokinissi
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.