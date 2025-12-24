Δείτε τα highlights της νίκης του Παναθηναϊκού κόντρα στη Ζάλγκιρις στο Κάουνας.

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να πάρει το διπλό στο... κρύο Κάουνας απέναντι στη Ζάλγκιρις με ανατροπή από το -14 πανηγυρίζοντας τη νίκη με 85-92 στην εκτός έδρας δοκιμασία για την 18η αγωνιστική της EuroLeague.